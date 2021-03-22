Широков: «Не думаю, что в этом сезоне ЦСКА сильно провалился»

Бывший футболист сборной России прокомментировал отставку с должности главного тренера ЦСКА .

Только руководство ЦСКА считает уход Ганчаренко оправданным или не оправданным. Но я не думаю, что в этом сезоне ЦСКА сильно провалился. По результатам — да, но всё можно было бы поправить, отрыв был не такой большой. Но, если в ЦСКА считали нужным поменять, они поменяли.

Я не знаю Олича как тренера, поэтому мне сложно сказать, что он может улучшить результаты ЦСКА в этом сезоне. Будем смотреть, как он проявит себя. С моей точки зрения, было бы более логично, чтобы пост доверили братьям Березуцким, но, видимо, у ЦСКА другое понимание на этот счет. Вася давно в системе «армейцев», он знает всех игроков, да и менять по большому счету ничего не надо было бы. Сложно сказать, насколько оправданно сейчас назначение Олича. Наверное, было бы правильно это сделать зимой. Нельзя сказать, что ЦСКА шатало в этом сезоне, они всегда были стабильны, находились в пятерке, были и на втором месте. Я думаю, что они так до последнего тура и будут бодаться.