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Широков: «Не думаю, что в этом сезоне ЦСКА сильно провалился»

22 марта 2021, 17:08

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал отставку Виктора Ганчаренко с должности главного тренера ЦСКА.

Только руководство ЦСКА считает уход Ганчаренко оправданным или не оправданным. Но я не думаю, что в этом сезоне ЦСКА сильно провалился. По результатам — да, но всё можно было бы поправить, отрыв был не такой большой. Но, если в ЦСКА считали нужным поменять, они поменяли.

Я не знаю Олича как тренера, поэтому мне сложно сказать, что он может улучшить результаты ЦСКА в этом сезоне. Будем смотреть, как он проявит себя. С моей точки зрения, было бы более логично, чтобы пост доверили братьям Березуцким, но, видимо, у ЦСКА другое понимание на этот счет. Вася давно в системе «армейцев», он знает всех игроков, да и менять по большому счету ничего не надо было бы. Сложно сказать, насколько оправданно сейчас назначение Олича. Наверное, было бы правильно это сделать зимой. Нельзя сказать, что ЦСКА шатало в этом сезоне, они всегда были стабильны, находились в пятерке, были и на втором месте. Я думаю, что они так до последнего тура и будут бодаться.

Чем запомнился Ганчаренко в ЦСКА? Запоминается последнее — провальный еврокубок. А так начало было хорошим, когда в Европе дошли до 1/4 финала, но последние два с половиной года мягко говоря у него в ЦСКА не заладились.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
22 марта в 19:51
Попробуйте не согласиться, он ведь и втащить может.... особенно если вы судья-хлюпик)))
Prichal
Prichal
22 марта в 17:59
Пятое место тоже успех.
mihaluch
mihaluch
22 марта в 17:55
Они решили пойти революционным путем.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 марта в 17:27
Мы проваливаемся там, где не должны проваливаться, проигрываем и основным конкурентам и аутсайдерам и это не провал?
Союзник противников
Союзник противников
22 марта в 17:23
Могли упасть ещё ниже,но не шмогли...А тут и каратели подоспели.
ermak6848
ermak6848
22 марта в 17:21
Твоё мнение хорошо на нарах сгодится Рома..
oFANATo
oFANATo
22 марта в 17:15
Будем смотреть по окончанию сезона.
Чемпионат ещё не завершен и кубок России то же.
shlomo
shlomo
22 марта в 17:15
Да нет..... не сильно...но еще и не конец сезона....
Ironigor
Ironigor
22 марта в 17:11, ред.
Ну да , тяжело тебе, когда думаешь Особенно когда бьёшь судью на поле ногой. Думать ,видать не твоё.
Всем добра !!!
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