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Сёмин: «Игнашевич хорошо работал в „Торпедо“»

22 марта 2021, 17:39

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об отставке Сергея Игнашевича с должности наставника «Торпедо».

Игнашевич хорошо работал в «Торпедо». У него огромный опыт, которым он мог бы и дальше делиться с игроками. Сергей сейчас отдохнет и продолжит работать, он молодой и перспективный тренер.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
22 марта в 20:31
Сергей работал хорошо, а вот руководству Торпедо выходить из ФНЛ не захотелось.
batman555
batman555
22 марта в 19:58
Игнашевич-самый сильный защитник, последних 15 лет в России!
Tostao
Tostao ответ Союзник противников (раскрыть)
22 марта в 19:05, ред.
Мнение болельщиков основано на реальных фактах, игре и отношении самого тренера к игрокам и фанатам. Тут нет никаких секретов. Причём притензии к тренеру появились не сегодня, а ещё год назад, когда Игнаш окончательно потерял связь с командой.
РS Не думаю, что Шпалыч видел хоть один матч с участием Торпедо и говорит скорее машинально, чтобы сделать Игнашу приятное. Не все, о чем вещает Шпалыч - истина.
Futurista
Futurista
22 марта в 18:52, ред.
Так хорошо работал, что его кандидатуру в родной ЦСКА даже не рассматривали...не понимаю чем Олич лучше Игнашевича...у Гинера видимо вера во все "импортное"...
Союзник противников
Союзник противников ответ Tostao (раскрыть)
22 марта в 18:09
Торпедовский сайт,как и любой другой,не лучший источник для анализа положения команды.А вот сколько очков команда привозила в том сезоне,на момент,когда славное руководство во всеуслышание заявило :Хрен вам,а не РПЛ!!?
По-моему,очков 12.
Tostao
Tostao
22 марта в 18:06, ред.
Хорошо работал? Пусть почитает торпедовский сайт и посмотрит в таблицу и на результат его " деятельности". Ну Палыч, уморил.
Вoлхв
Вoлхв
22 марта в 17:41
Ну Палыч пустоту не говорит...а Сергея думаю, что скоро мы увидим еще в качестве тренера...
beefs
beefs
22 марта в 17:41
если хорош не пропадет...
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