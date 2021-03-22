Сёмин: «Игнашевич хорошо работал в „Торпедо“»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об отставке Сергея Игнашевича с должности наставника «Торпедо».
Игнашевич хорошо работал в «Торпедо». У него огромный опыт, которым он мог бы и дальше делиться с игроками. Сергей сейчас отдохнет и продолжит работать, он молодой и перспективный тренер.
РS Не думаю, что Шпалыч видел хоть один матч с участием Торпедо и говорит скорее машинально, чтобы сделать Игнашу приятное. Не все, о чем вещает Шпалыч - истина.
РS Не думаю, что Шпалыч видел хоть один матч с участием Торпедо и говорит скорее машинально, чтобы сделать Игнашу приятное. Не все, о чем вещает Шпалыч - истина.
По-моему,очков 12.
По-моему,очков 12.