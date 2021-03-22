Сёмин: «Игнашевич хорошо работал в „Торпедо“»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мнением об отставке с должности наставника «Торпедо».

Игнашевич хорошо работал в «Торпедо». У него огромный опыт, которым он мог бы и дальше делиться с игроками. Сергей сейчас отдохнет и продолжит работать, он молодой и перспективный тренер.