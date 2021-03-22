Агент Сафонов: «Сам Ганчаренко понимает, что в ЦСКА пошел какой-то застой»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал увольнение с должности главного тренера ЦСКА .

В последнее время не видел прогресса в игре ЦСКА , это смущало. Ну вот кто из игроков сильно прибавил? Плюс расстраивала ситуация с Чаловым: его сначала не отпустили [в Англию], а сейчас он играет ниже своего уровня. Думал, его поддержать, раз не дали тогда уехать. Удивляло, что все сборы Шкурин много играл, а сейчас ни разу не вышел даже на замену в РПЛ . Логику многих решений я не понимал.

И играл ЦСКА в последних матчах одинаково. Думаю, и сам Ганчаренко понимает, что в клубе пошел какой-то застой. При этом не могу бросить камень в него — он выжал максимум из команды. Но бывает такое, что ситуация заходит в ступор. Нужно что-то менять, чтобы была психологическая встряска. Может, и самому Ганчаренко надо сменить обстановку. Потому что в московских клубах очень большое давление на тренера.

Посмотрите, под каким прессом был Николич в «Локо». Хотя не он был виноват в уходе Сёмина, там вопросы к руководству были. Николич с достоинством вышел из давления, показал, образно говоря, что у него есть яйца. И после зимних сборов «Локо» один из лучших по игре в лиге. Будет обидно, если его уберут.