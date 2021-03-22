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Агент Сафонов: «Сам Ганчаренко понимает, что в ЦСКА пошел какой-то застой»

22 марта 2021, 18:05

Агент Алексей Сафонов прокомментировал увольнение Виктора Ганчаренко с должности главного тренера ЦСКА.

В последнее время не видел прогресса в игре ЦСКА, это смущало. Ну вот кто из игроков сильно прибавил? Плюс расстраивала ситуация с Чаловым: его сначала не отпустили [в Англию], а сейчас он играет ниже своего уровня. Думал, его поддержать, раз не дали тогда уехать. Удивляло, что все сборы Шкурин много играл, а сейчас ни разу не вышел даже на замену в РПЛ. Логику многих решений я не понимал.

И играл ЦСКА в последних матчах одинаково. Думаю, и сам Ганчаренко понимает, что в клубе пошел какой-то застой. При этом не могу бросить камень в него — он выжал максимум из команды. Но бывает такое, что ситуация заходит в ступор. Нужно что-то менять, чтобы была психологическая встряска. Может, и самому Ганчаренко надо сменить обстановку. Потому что в московских клубах очень большое давление на тренера.

Посмотрите, под каким прессом был Николич в «Локо». Хотя не он был виноват в уходе Сёмина, там вопросы к руководству были. Николич с достоинством вышел из давления, показал, образно говоря, что у него есть яйца. И после зимних сборов «Локо» один из лучших по игре в лиге. Будет обидно, если его уберут.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
22 марта в 21:39
На мой взгляд было ошибкой возвращать Ганчаренко после побега в Белоруссию. Толку было бы больше, если Овчинников довел клуб в качестве ио главного до конца сезона.
oFANATo
oFANATo
22 марта в 20:37
Посмотрим как команда начнет играть при Оличе
И если по окончании сезона ЦСКА займет второе лигочемпионское место то скажут что сделали все верно
Mi6
Mi6
22 марта в 20:35
Гончаренко и устроил этот застой!!! Васина заберёт с собой?
RamonCSKA
RamonCSKA
22 марта в 19:20
Да застой, нужны новые схемы, идеи, сейчас очень предсказуемая игра
izrafel
izrafel
22 марта в 18:47
Ну Сафонов может говорить все что угодно....работа у него такая...
КЭТиК
КЭТиК
22 марта в 18:40
Заслуженно его выгнали из клуба.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 марта в 18:11
Вкладывать надо в команду и застоя не будет
Союзник противников
Союзник противников
22 марта в 18:10
"Не в свои сани не садись".
"Не по Сеньке шапка".
Ironigor
Ironigor
22 марта в 18:10, ред.
Понимал, но ничего с этим сделать не смог. Потому что это был его максимум!!! Если Нет развития у самого тренера нет новых идей выхода из возникшей ситуации, то это приводит к деградация самого клуба и полный застой !!! Что мы и наблюдали за последнее время в ЦСКА. И руководство клуба решило поменять ситуацию. А уж как это делается, это уже другой вопрос. Правильно или нет, увидим позже. Время расставит всё по местам!!! Всем добра !!!
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