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Ганчаренко: «ЦСКА всегда будет первым!»

22 марта 2021, 14:38

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал свой уход из клуба.

Для меня было честью работать в таком великом клубе. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце.

Выражаю благодарность руководству, всему тренерскому и административному штабу, сотрудникам клуба, игрокам.

Также хочется сказать отдельное спасибо нашим болельщикам, которые всегда поддерживают команду от первой до последней минуты. Помню мою ростовую фигуру и баннеры с цитатами на фанатской трибуне, когда меня дисквалифицировали на несколько матчей, было очень приятно. ЦСКА всегда будет первым!

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Все комментарии
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ Serg_Diamond (раскрыть)
23 марта в 11:36, ред.
Вот теперь я с тобой согласен . задача любого тренера максимально эффективно использовать своих игроков с любым соперником с сильным либо со слабым с учетом всех нюансов ( молодость, неопытность. физика . техника, тактическое мышление и т.д.) . если бы он смог это сделать эффективно и команда показывала бы хорошие результаты никто бы его не уволил. значит причина только в нем.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Николай Еремеев (раскрыть)
23 марта в 09:48, ред.
Нет, это ты меня не понял. Я имел в виду, что Гончаренко использовал слишком сложные для понимания и исполнения молодыми игроками тактические схемы и задачи. Это все могло сработать в условном Ливерпуле, МЮ или Ювентусе, но наши игроки не потянули. В силу молодости, неопытности, недостатка физики или техники. Он не учел возможности имеющихся игроков, а других ему никто не дал. Гончаренко не хватило прагматизма и трезвой оценки возможностей имеющихся игроков. Он хороший теоретик, но не очень хороший практик.
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ Serg_Diamond (раскрыть)
22 марта в 22:54
Извини с твоим постом я не согласен .. Стоимость игроков ЦСКА за все время руководства Ганчаренко была не меньше 100 лямов ( в данный момент 137лямов )а он минимум 80 % проигрышей получал от команд стоимостью 15-20-40 лямов и чуть более На этом примере можно сказать что состав тут ни причем . а все дело только в нем.самом .
batman555
batman555
22 марта в 20:39
Михалыч,мне кажется,тебе надо попробывать свои силы в Краснодаре!
SAFqwer
SAFqwer
22 марта в 19:55
Ганчарэнку просто батька позвал картохи садить....
Николай Еремеев
Николай Еремеев
22 марта в 19:51
Сказать- что мы всегда будем первыми - легко . а воплотить в жизнь это совсем другое дело , тебе это не удалось ну и будь здоров!
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
22 марта в 19:00, ред.
Насчет Армии согласен с уважаемым Таничем, светлая ему память...только при чем здесь сегодняшний ЦСКА с Гинером и Орешкиным?)...
112910415
112910415
22 марта в 18:41
когда-то будет, обязательно !
Еня Вселюбят
Еня Вселюбят ответ Serg_Diamond (раскрыть)
22 марта в 18:38
Эти непрофессионалы сделали из ЦСКА клуб который выигрывал и чемпионат России, и кубок России, и кубок УЕФА. И где ты увидел шлак и неликвид? Этот шлак и неликвид как то умудрился в первом сезоне попылить в ЛЧ и в ЛЕ, да и в сборные своих стран приглашался. Да были не удачные трансферы и аренды. Но , насколько помню все они проходили одобрение , или вообще с его подачи куплены . У Слуцкого в своё время вообще ограниченный набор был , и ничего . Вот он выжимал по максимум из команды. Плюс общая стоимость игроков ЦСКА тогда и сейчас, я думаю если и отличается , то только в большую сторону сейчас. А это уже задача тренера сделать из футболистов команду. Бердыев вон 2 раза( Рубин и Ростов) со «шлаком»в России и в ЛЧ разрывал. Да автобус . Но там каждый игрок бегал, и знал что ему делать на поле. Видна была тренерская работа. А что у Г? За 4 года где виден стиль команды? Как выросли игроки? А ему дали полный карт бланш!!! Хочешь этого игрока -держи, убрать тренеров ( что Онопко, что Овчинникова убрали некрасиво) сбежал в Белорусь - вернись пожалуйста! А итог? Как не было игры так и нет. Как была игра дай Влашичу или Марио, так она и осталась. Почему игроки , которые играли у нас и такие как ты кричали что шлак, в арендах играют неплохо сейчас. Как пример ты даже Бахтиора возьми. Как он играл осенью,пройдя подготовку в Ростове , и как он сейчас играет после сборов с Г? я смотрел матчи и не узнавал! С ватными ногами человек бегает, не понимая что делать. Ошибка ЦСКА , что пару лет назад на убрали его. Он же даже не физрук , физрук хоть физику даёт , команда хоть за счёт неё матчи вытягивает. А тут ….
cska1948
cska1948
22 марта в 18:21, ред.
В.М.Ганчаренко досталось не самое лучшее финансовое время в ЦСКА. Но несмотря на это, он с командой занимал призовые места, выиграл Суперкубок, обыграл Реал, как мог боролся в еврокубках! И я, как болельщик ЦСКА, говорю ему СПАСИБО и желаю успехов в дальнейшей работе!
Санчо Панса
Санчо Панса
22 марта в 17:55
Конечно ЦСКА будет первым! Жаль, что при тебе это были всего лишь эпизоды...Увы, но при Ганчаренко армейцы не смогли вернуть чемпионский титул.
oFANATo
oFANATo ответ LOpp (раскрыть)
22 марта в 17:20
А спартак даже квалификацию не может пройти.
RamonCSKA
RamonCSKA
22 марта в 17:19
Спасибо ВМГ за все, он старался, но застрпорился с молодвми игроками и они не растут....
ЮЗИК
ЮЗИК
22 марта в 17:07
Без него может когда то и будет
LOpp
LOpp
22 марта в 17:02
цска всегда первый, особенно в еврокубках.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 марта в 16:30
Мы странно встретились и странно разойдёмся,
Улыбкой нежности роман окончен наш.
И если памятью к прошедшему вернёмся,
То скажем: «Это был мираж».
(Борис Тимофеев-Еропкин)
Romkurch
Romkurch ответ stanichnik (раскрыть)
22 марта в 16:28
цска давно не в армии.
stanichnik
stanichnik
22 марта в 16:25
Лучше всех про ЦСКА сказал в своих стихах преданный армейский футбольный болельщик, незабвенный Михаил Исаевич Танич:

Армия всегда должна быть первой -
Армия не может быть второй!
oFANATo
oFANATo
22 марта в 16:12
Спасибо Виктор Михайлович, за титул Супер Кубок России 2018 г., за два серебра, за 1/4 финала Лиги Европы, за Двойную победу над грандом мирового футбола Реалом. ЦВБП.
Союзник противников
Союзник противников
22 марта в 16:03
Удачи где попало.
Beekeeper
Beekeeper
22 марта в 15:55
Удачи ВМГ, Хороший тренер, надеюсь в другом клубе у него получится лучше, ну не получилось у него из г....на конфету сделать. Обляков, Ахметов, Чалов, как из этого можно сделать что-то стоящее.
mensk
mensk
22 марта в 15:40
А столько времени потрачено зря.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
22 марта в 15:38
И всё?
Ты хоть рад уходу Ганчаренко?))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 марта в 15:32
Удачи Михайловичу!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
22 марта в 15:24, ред.
Гончаренко - не плохой тренер, просто, я думаю, уровень его амбиций и идей не соответствовал возможностям клуба и имеющихся игроков. Ведь если быть до конца честными, руководство клуба почти все время держало его на голодном трансферном пайке, а редкие трансферы по большей части оказывались шлаком либо неликвидом. И так получилось, что этот период смены поколений и перестройки команды настолько затянулся, что вдруг пришло время показать результат, а показывать то оказалось нечего, кроме провальных еврокубков и вечно-четвертых мест. Но всё могло быть иначе, будь руководство клуба хотя бы настолько профессиональным, как Виктор Гончаренко, которого оно уволило, взвалив на него вину в том числе и за свои ошибки и просчеты.
Вoлхв
Вoлхв
22 марта в 15:09
Вот почему то кажется, что Витюня долго без работы не останется...посмотрим где всплывет....
Ternan
Ternan
22 марта в 15:08
Удачи!
STVA 1
STVA 1
22 марта в 15:05
Теперь тебя ждёт другой этап в карьере. Такова участь тренерская
David Young
David Young ответ Ironigor (комментарий удален) (раскрыть)
22 марта в 15:05
"+++ !!!" - этот комментарий.

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David Young
David Young ответ Ironigor (комментарий удален) (раскрыть)
22 марта в 14:54, ред.
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