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Шварц рассказал, почему «Динамо» пропускает много голов

23 марта 2021, 00:07

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о тактических деталях игры московского клуба.

Почему «Динамо» много пропускает? Я сейчас еще раз увидел пропущенные мячи, которые мы уже анализировали в команде. Я думаю, пропущенный гол от «Спартака» связан с не совсем правильным поведением в зоне, где находился мяч. Мы недостаточно агрессивно атаковали соперника. А другой пропущенный мяч — это неправильное поведение при потере. На мой взгляд, нет общей проблемы в обороне. В действительности мы хорошо обороняемся. Мы много пропустили с пенальти, нам надо улучшить индивидуальные действия в единоборствах. Но системных проблем в обороне нет. Мы защищаемся активно, цельно.

Для нас важно в фазе после отбора мяча играть вертикально, быстро и целеустремленно доставлять мяч в глубину. Поэтому мы должны активно идти в отбор, даже на чужой половине поля, чтобы до ворот соперников оставался кратчайший путь. Наша идея — действовать вертикально. С другой стороны, позиционная игра против соперников, которые обороняются глубоко, очень важна. Игроки должны открываться между линиями. Речь сейчас не о том, чтобы сразу действовать успешно в позиционных атаках, а о том, чтобы изначально занимать хорошие позиции и при потере мяча иметь возможность тут же идти в контрпрессинг. Это очень важно для нашей игры в атаке.

У нас нет цели играть зрелищно, нужно играть успешно, но с идеей. Мы хотим действовать максимально смело, должны доминировать на поле. Мы не хотим идти на риск, но должны действовать целеустремленно и быстро занимать хорошие позиции, когда мяч у соперника и когда мы сами им владеем.

Ранее Шварц придумал себе прозвище.

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Все комментарии
Capral
Capral
23 марта в 11:16
Он сам то понял, что сказал??? Идиотизм....
Василий 50
Василий 50
23 марта в 00:13
Шварц - очередной говорун
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