Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о возможном назначении на должность главного тренера «армейцев».

Не хотелось бы, чтобы он повторил путь Лэмпарда и Анри, которые были выдающимися футболистами, но провалились в роли тренеров на первом этапе. Сейчас Пирло возглавляет «Ювентус», и, можно сказать, что ЦСКА в России — это как «Ювентус» в Италии. К клубу приковано повышенное внимание и, конечно, здесь будет определенное давление на Олича.

Время покажет, верим в команду, верим в великие четыре буквы. Надеемся, что Олич принесет в команду глоток свежего воздуха и она снова начнет побеждать.