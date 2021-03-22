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Соломатин: «ЦСКА в России — это как „Ювентус“ в Италии»

22 марта 2021, 19:55

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о возможном назначении Ивицы Олича на должность главного тренера «армейцев».

Не хотелось бы, чтобы он повторил путь Лэмпарда и Анри, которые были выдающимися футболистами, но провалились в роли тренеров на первом этапе. Сейчас Пирло возглавляет «Ювентус», и, можно сказать, что ЦСКА в России — это как «Ювентус» в Италии. К клубу приковано повышенное внимание и, конечно, здесь будет определенное давление на Олича.

Время покажет, верим в команду, верим в великие четыре буквы. Надеемся, что Олич принесет в команду глоток свежего воздуха и она снова начнет побеждать.

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Все комментарии
plusnindimon
plusnindimon
23 марта в 14:16
Если сравнивать статистически, то ЦСКА это Милан или Интер, даже Спартак больше подходит под сравнение с Ювентусом (хотя Спартак уже больше похож на Дженоа).
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
23 марта в 13:59
Который каждый год титул берёт? вот сказанул Андрейка
Absinthe3
Absinthe3
23 марта в 12:43
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    23 марта в 12:23, ред.
    Ни то написал, исправляю, лошадь и зебра два копыта пара
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    23 марта в 10:04
    Максимум Интер или Милан, Ювентусом на данный момент это Зенит))
    129856
    129856
    23 марта в 09:56
    цска - это крепкий середняк, сравнение с Ювентусом не корректно.
    ken43kuzin
    ken43kuzin
    23 марта в 09:14
    Автор более сильно...Если ЦСКА- Ювентус,то я папа Римский...что они там купить эти 56ы...
    batog
    batog
    23 марта в 08:45
    и кто в ЦСКА за Роналду???
    lobsterdam
    lobsterdam ответ vinyardrip (раскрыть)
    23 марта в 00:31, ред.
    жандарм -в переводе - человек с ружьем, т.е. военный, служащий в армии. Франция и Италия имеет много областей, особенно на юге, схожих по обычаям и языку. Допустим, та же Ницца была не так давно на территории Италии и границы носят условный характер. Если кому удалось там побывать, тот поймет, о чем речь. Пришлось потратить время, чтобы до некоторых дошли очевидные вещи. Да и кроме того, мои слова носили во многом шуточный характер, не стоит их воспринимать так уж всерьез! Это тоже надо объяснять? И еще "мусора" - это все-таки полицейские, но не жандармы.
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    23 марта в 00:05
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      22 марта в 23:46
      Кто нибудь знает причину такой нелюбви Соломатина к Ювентусу ??
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Spartach from kg (раскрыть)
      22 марта в 23:16
      Какая, это рознь?). Зебра-подрод рода лошади.
      Скажи ещё свинья, кабану не товарищ).
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      22 марта в 23:03, ред.
      Спартак - Интер, Локомотив - Милан, Зенит - Сасуоло
      Альфи
      Альфи ответ Zimka (раскрыть)
      22 марта в 22:33
      да уж при Гинере такого позора в 10 лет один раз не случалось, а тут с первых полос не сходим...
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ за (раскрыть)
      22 марта в 22:29
      Каррера может поспорить с Соломатиным насчёт этого заявления
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      22 марта в 22:26
      Лошадь зебре рознь
      Zimka
      Zimka
      22 марта в 22:24
      ЦСКА потихоньку становится братом-близнецом спартака по дурости, скоро можно будет обняться и плакать, вот уже и эксперты уровня Ловчева и Мостового появляются, следующий этап 10 тренеров за 5 лет.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      22 марта в 22:02
      Что там лошадь, что тут лошадь. Вот и вся схожесть, некоторые в позу встали от умиления).
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук
      22 марта в 21:55
      "Ганчаренко вот рассорился со всеми, оттого и не получилось." Всем нравится не получится. Быть пушистым и милым для всех невозможно, да если б было возможно, быть другом для всех нельзя. Мое личное мнение. Может Ганчаренко и надо было дать возможность развернуться по-своему, но по-моему, я говорю о фантасмагорической вещи, потому что независимый тренер с собственным мнением и свободой решения это не про современный футбол в федерации.
      mortid
      mortid
      22 марта в 21:44
      Держите меня, я сейчас с кресла упаду от смеха ))))))) Что употребляют люди делающие подобные заявления?
      makkie
      makkie ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
      22 марта в 21:40
      Пусть возвращаются, никто ж не мешает.

      Другое дело, что у Олича и Ко ноль опыта клубной работы. Слишком молодой ТШ может дать команде эмоции, но нужно ведь игру выстраивать и с лидерами общий язык находить. Ганчаренко вот рассорился со всеми, оттого и не получилось.
      Prichal
      Prichal
      22 марта в 21:22
      Только Ювентус в Италии не середняк.
      Альфамен
      Альфамен ответ Красно Синий воин (раскрыть)
      22 марта в 21:15
        nikot
        nikot ответ Жасур Баратов (раскрыть)
        22 марта в 21:09
          Мessi 10
          Мessi 10
          22 марта в 21:03
          Если в части работы с судьями, то Ювентус - это Зенит ))
          Красно Синий воин
          Красно Синий воин
          22 марта в 21:01
          Приятное сравнение «ЦСКА в России — это как „Ювентус“ в Италии»
          за
          за
          22 марта в 20:55
          К клубу приковано повышенное внимание и, конечно, здесь будет определенное давление...
          Гипертонический криз?
          Свидетель Великой Победы
          Свидетель Великой Победы ответ makkie (раскрыть)
          22 марта в 20:49
          Блин, как приятно читать о том, что все ушедшие из ЦСКА, готовы вернуться в семью.
          Василий Корнечук
          Василий Корнечук ответ Kosmos58 (раскрыть)
          22 марта в 20:47
          ну для кого как. Для болельщиков ЦСКА должно быть все наоборот. ЦСКА это их клуб, а не Ювентус. Что нам ближе и роднее, там наше сердце. Даже если у Ювентуса больше регалий и мощнее финансы. Поэтому я написал про еврокубки. ЦСКА с первого раза выиграл финал еврокубка, а Ювентус проигрывал несколько раз.
          Kosmos58
          Kosmos58
          22 марта в 20:40
          Это разные вещи: палец и ...
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