ГлавнаяНовости

Хавбек «Ростова» Гигович: «Из „Спартака“ могу выделить Джордана Ларссона»

22 марта 2021, 21:26
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против «Спартака», который состоится 4 апреля.

Конечно, это будет сложный матч. Он очень важен для нас, нам нужны три очка. Мы играем дома, и нам очень понадобится поддержка болельщиков. Что касается «Спартака», то выделю Джордана Ларссона. Это хороший игрок с отличными качествами. Но это никак не должно нас останавливать. Настрой самый высокий.

Матч первого круга против «Спартака» [победа «Ростова» со счётом 1:0]? Было приятно добиться победы. После предыдущей игры было очень важно заработать три очка и порадовать болельщиков. Нужно продолжать работать, и придут новые победы.

Что хотел бы сказать фанатам клуба? Нам очень нужна ваша поддержка, дорогие болельщики! Она может помочь нам найти силы даже на последних минутах игры. Вы всегда здорово нам помогаете, поэтому я даже не беспокоюсь. Знаю, что на стадионе будет прекрасная атмосфера.

Все новости
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии4
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии6
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии4
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии13
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ Аксинья (раскрыть)
23 марта в 10:36
Защитников не хватит 😂
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
23 марта в 09:44
    Аксинья
    Аксинья
    23 марта в 08:48
    По приходу в "Ростов" в чемпионате РПЛ Карпин проиграл "Спартаку" только первую игру в мае 2018 (слитую кубковую игру и кубок Канделаки я в расчет не беру)...Так что уже сложилась традиция не уступать спартаковцам, а ее нарушать нельзя ))
    Аксинья
    Аксинья ответ Futurista (раскрыть)
    23 марта в 08:39
    а Соу вам три - на этом и разбежимся
    Futurista
    Futurista
    22 марта в 23:16
    Ларссон вам выделит пару банок...
    Аксинья
    Аксинья ответ makkie (раскрыть)
    22 марта в 23:12
    Значит надо закрывать всех оптом))
    Аксинья
    Аксинья ответ stanichnik (раскрыть)
    22 марта в 23:08
    Спасибо, подсказал, а то я столько лет прожил и всё считал что слова про женщин и чепчики принадлежат перу Некрасова...
    stanichnik
    stanichnik ответ Аксинья (раскрыть)
    22 марта в 22:45
    Доброго Здоровья, Аксинья!
    Кто бы ни судил этот матч, играть нужно так, чтобы после игры можно было снова вспомнить монолог Александра Андреевича, только уже финальные слова:

    .....Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!
    Аксинья
    Аксинья
    22 марта в 21:56
    Думая об игре в голову приходит монолог Чацкого из "Горе от ума" Грибоедова - "А судьи кто?"
    makkie
    makkie
    22 марта в 21:37, ред.
    В том и дело, что сейчас в атаке Спартака трудно выделить кого-то одного.
    Ларссон, Промес, Соболев - все трое играют важную роль + Понсе в качестве джокера.

    Из глубины помогают Зобнин, Крал и Мозес - тоже активные ребята.
    Отсюда и продуктивность. Закрыли Промеса? Выстрелил Ларссон! Закрыли Ларссона - Промес тут как тут! Закрыли обоих - Соболев кошмарит оборону противника. Или всегда свеженький Понсе.

    Дай Бог не растерять этот настрой и сыгранность!!!
    STVA 1
    STVA 1
    22 марта в 21:31
    Интересный матч будет надеюсь
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    22 марта в 21:30
    Гигабайтович ещё Промеса и Соболева и Понсе не видел всех вместе на поле. Атака у Спартака конечно мощная. Но Карпин знает как ей противостоять
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100