Хавбек «Ростова» Гигович: «Из „Спартака“ могу выделить Джордана Ларссона»

Полузащитник «Ростова» поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против «Спартака», который состоится 4 апреля.

Конечно, это будет сложный матч. Он очень важен для нас, нам нужны три очка. Мы играем дома, и нам очень понадобится поддержка болельщиков. Что касается «Спартака», то выделю Джордана Ларссона. Это хороший игрок с отличными качествами. Но это никак не должно нас останавливать. Настрой самый высокий.

Матч первого круга против «Спартака» [победа «Ростова» со счётом 1:0]? Было приятно добиться победы. После предыдущей игры было очень важно заработать три очка и порадовать болельщиков. Нужно продолжать работать, и придут новые победы.

Что хотел бы сказать фанатам клуба? Нам очень нужна ваша поддержка, дорогие болельщики! Она может помочь нам найти силы даже на последних минутах игры. Вы всегда здорово нам помогаете, поэтому я даже не беспокоюсь. Знаю, что на стадионе будет прекрасная атмосфера.