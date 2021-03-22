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Евсеев: «Многого от сборной России в ближайших матчах не жду»

22 марта 2021, 23:48

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о предстоящих матчах сборной России.

Многого не жду. Не потому, что не верю, а потому что еще март и это стартовые матчи. Хотелось бы, чтобы набрали 9 очков в трех матчах. Это первое. Пожелание, чтобы начали цикл мощно, как было при подготовке к Евро, когда вышли с 1-го места.

Начинаем на Мальте. Думаю, и с ней и в последующих матчах будет играть сильнейший состав. Второе, нужно реабилитироваться перед болельщиками, последние игры в том году не задались. Уже понимаем, кто основные футболисты, кто в ротации, кто вызван на перспективу. Но тренерский штаб любит знакомиться с новыми ребятами на сборе.

Возможно, увидим на поле и тех, кто уже разово вызывался в команду. Может, даже выйдут и в стартовом составе, потому что есть новички, кто в РПЛ играют на хорошем уровне, показывая свою состоятельность. Игры со Словенией и Словакией будут показательными. Словенцы неуступчивые, жду тяжелую игру. Но болельщики должны помочь. Правильно, что играем на юге. Погода в центральной России не самая благоприятная.

Хочется, чтобы доминировали на поле, владели инициативой и прежде всего сыграли уверенно в обороне и качественно в атаке. В плане игры и реализации моментов. Удачи, сборная!

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 марта в 00:18
Нашёл бы себе работу.
Caniggia
Caniggia
22 марта в 23:53, ред.
С какого лешего, мы вышли на Евро с 1-го места? Бельгия порвала нас в пух и прах в обоих матчах!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 марта в 23:49
Ты не ждёшь,а мы ждём!
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