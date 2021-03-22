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Нигматуллин — о Ганчаренко в ЦСКА: «Один трофей за 4 года — маловато»

22 марта 2021, 20:19

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об отставке Виктора Ганчаренко с должности главного тренера ЦСКА.

Увольнение Ганчаренко? Наверное, это даже затянувшееся решение, которое назрело еще в тот момент, когда он вынужден был сорваться в Белоруссию, а потом всё же вернулся. В тот момент было понятно, что нужно что-то менять, напрашивалось какое-то решение. Но в итоге дали еще шанс.

В принципе Ганчаренко провел неплохую работу, но в таком клубе, как ЦСКА, работу тренеров оценивают по достижениям и победам в чемпионате, Кубке, Суперкубке. Один трофей за 4 года — маловато. Но он молодой тренер, у него еще есть все возможности выигрывать титулы с другой командой. Возможно, с «Краснодаром».

Что касается Олича, то здесь руководство ЦСКА идет на приличный риск. Помню его как великолепного нападающего, но опыта работы главным тренером у него нет. Начинать с ЦСКА будет непросто. Есть много примеров, когда хорошие игроки сразу становились главными тренерами и ничего у них не получалось. Но в любом случае было бы интересно наблюдать за ним в армейской команде.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 марта в 10:19
Вот именно ,что на плаву ! А вам же нужно с небес на всех смотреть ! Даже Тамбов сейчас плавает .Фигово ,правда ,но )))))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
23 марта в 02:28
Нам это и после уходов Вагнера, Олича, Думбия, Красича, Тошича, Мусы.....обещали , ничего держимся на плаву, и в этот раз выберемся.
mangox33
mangox33
22 марта в 23:36
Да это разве трофей ??? ОДна игра ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 марта в 22:10
С таким составом как у ЦСКА Ганчаренко -просто супер-пупер тренер ! Летом уйдёт Влашич и вам хана ! Акинфеев не вечный , Марио уже сдулся ,а больше и вспомнить-то некого -остальные годятся только для клубов с 8 по 16 . Да и селекционный отдел ваш - не приведи господь ! Не подумайте ,что я радуюсь ,но это же правда !
Твой Арсен
Твой Арсен
22 марта в 21:46
Вот именно!
stanichnik
stanichnik
22 марта в 21:45
Хочется сказать пару слов в защиту Гончаренко, что на период его руководства в ЦСКА произошла смена поколений. Ушли те футболисты, которые брали титулы ещё при Газаеве и Слуцком, а призванный под его знамёна новый "Пионер отряд" совсем недавно дважды обыгрывавший Реал в ЛЧ, пока ещё не обрёл стабильность. Останься сейчас у армейского руля Слуцкий и не факт, что у Леонида Викторовича были сплошь титулы и Кубки. Дай Бог, чтобы у нового тренера получилось лучше, но в складывающейся ситуации, когда несколько команд уже в следующем году будут претендовать на титул, сделать ему это будет, ох как не легко.
Рязань 062
Рязань 062
22 марта в 21:26, ред.
Игнашевич, поработавший с торпедо, был бы полезнее в роли тренера ЦСКА
RamonCSKA
RamonCSKA
22 марта в 21:23
Единственная надежда на Олича, что он чему нибудь научился в Баварии и Хорватии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
22 марта в 21:01
У ЦСКА в 21 веке 21 трофей за 20 лет, а у "народной команды" за это время 1 трофей и 15 тренеров сменилось. Сравни!!!
Рязань 062
Рязань 062
22 марта в 20:59
по крайней мере это лучше чем один трофей за 17 лет...
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
22 марта в 20:52
Еще есть возможность выиграть трофей в этом году. ЦСКА продолжает бороться в Кубке России.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Супервайзер (раскрыть)
22 марта в 20:48
"Дряхлеющий" Фернандес еще как минимум 3 года будет давать фору всяким Смольниковым, Караваевым, Масловым, и прочим. Марио железный режимщик, фанат тренировок и просто отличный человек. Не дождетесь!!!
Ironigor
Ironigor
22 марта в 20:48
Руслан всё правильно сказал, всё как есть!!!
За адекватность
За адекватность
22 марта в 20:44
"Один трофей за 4 года"
Союзник противников
Союзник противников ответ Супервайзер (раскрыть)
22 марта в 20:41
Давно ли вы были позади дряхлеющей команды? Наказуемо...
Союзник противников
Союзник противников
22 марта в 20:40
А в чём заключается "неплохая работа" Витька? Сам себе противоречит.
Супервайзер
Супервайзер
22 марта в 20:35
Кроме Влашича и дряхлеющего в игровом плане Фернандеса коням нечем похвастаться.
Вряд ли какой тренер сможет изменить ситуацию.
oFANATo
oFANATo
22 марта в 20:34
Один трофей за 4 года маловато спору нет
ЦСКА выиграл их 20 до Ганчаренко, и с ним еще один стало 21 трофей
Вот поэтому Ганчаренко и поменяли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 марта в 20:31
Да и тот трофей был так себе. Вместо Тосно, честно заработавшего КР в СК выступил ЦСКА, ВЫЛЕТЕВШИЙ В 1/8 финала...
sv_1969
sv_1969
22 марта в 20:30
Да что уж теперь говорить про назначение Олича. Будем смотреть)))
ЮЗИК
ЮЗИК
22 марта в 20:21
Увольнение давно напрашивалось
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