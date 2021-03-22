Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об отставке Виктора Ганчаренко с должности главного тренера ЦСКА.
Увольнение Ганчаренко? Наверное, это даже затянувшееся решение, которое назрело еще в тот момент, когда он вынужден был сорваться в Белоруссию, а потом всё же вернулся. В тот момент было понятно, что нужно что-то менять, напрашивалось какое-то решение. Но в итоге дали еще шанс.
В принципе Ганчаренко провел неплохую работу, но в таком клубе, как ЦСКА, работу тренеров оценивают по достижениям и победам в чемпионате, Кубке, Суперкубке. Один трофей за 4 года — маловато. Но он молодой тренер, у него еще есть все возможности выигрывать титулы с другой командой. Возможно, с «Краснодаром».
Что касается Олича, то здесь руководство ЦСКА идет на приличный риск. Помню его как великолепного нападающего, но опыта работы главным тренером у него нет. Начинать с ЦСКА будет непросто. Есть много примеров, когда хорошие игроки сразу становились главными тренерами и ничего у них не получалось. Но в любом случае было бы интересно наблюдать за ним в армейской команде.