Бывший голкипер сборной России поделился мнением об отставке с должности главного тренера ЦСКА .

Увольнение Ганчаренко? Наверное, это даже затянувшееся решение, которое назрело еще в тот момент, когда он вынужден был сорваться в Белоруссию, а потом всё же вернулся. В тот момент было понятно, что нужно что-то менять, напрашивалось какое-то решение. Но в итоге дали еще шанс.

В принципе Ганчаренко провел неплохую работу, но в таком клубе, как ЦСКА , работу тренеров оценивают по достижениям и победам в чемпионате, Кубке, Суперкубке. Один трофей за 4 года — маловато. Но он молодой тренер, у него еще есть все возможности выигрывать титулы с другой командой. Возможно, с «Краснодаром».