ГлавнаяНовости

Чепчугов: «Олич имеет большое значение в истории ЦСКА»

22 марта 2021, 21:02

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал отставку Виктора Ганчаренко с должности главного тренера «армейцев».

Я хочу быть уверенным, что выбор ЦСКА верный. История клуба нам доказывает — в семье грамотные и мудрые люди!

Ивица Олич имеет большое значение в истории ЦСКА. Я помню его, он человек-характер, настоящий боец! Я пожелаю ему удачи в том, чтобы он создал новую счастливую историю в качестве главного тренера!

Я неоднократно говорил: ЦСКА в моем сердце. Я с удовольствием приму новый вызов, если меня пригласят. Не забегайте вперед, нам следует поговорить с руководством!

Все новости
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии4
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии6
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии4
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии13
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
neukomm
neukomm
23 марта в 00:29
Ну да, тут только еще мнения алкоголика и сигаретного кулинара не спрашивали
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
22 марта в 22:15
.
Узбагойся
Узбагойся
22 марта в 22:13
С сотика прочитал как "Черчесов" и понеслось:D
Оличу успехов!
oFANATo
oFANATo
22 марта в 21:55, ред.
Пока о сильных и слабых сторонах Олича-тренера не знают даже эксперты по балканскому рынку. Ивица для всех кот в мешке. И это понятно об ассистенте всегда трудно судить, поскольку ключевые решения в любом случае за главным. Единственная полученная информация: Олич действительно важная фигура в штабе Златко Далича. У того есть и другие помощники, но именно Ивица правая рука. Чувствуется, что не просто отбывает номер в сборной, а довольно активен в тренировочном процессе, проявляет амбиции стать главным.Олич, впрочем, их не скрывает.
Что ж, вера в собственные силы дело хорошее. Ивицу, как и Элвера Рахимича, которого Олич очень хочет видеть своим ассистентом, тепло примут трибуны. Но что в итоге получится у Олича, если ему доверят возглавить ЦСКА, сейчас уверенно не предскажет никто. Болельщикам ЦСКА остается только пожелать Оличу хорошей плодотворной работы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 марта в 21:45
Мне кажется,что у него всё получится!
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
22 марта в 21:35
Обычные хвалебные оды, дабы замаскировать неопытность и необстрелянность хорватского "старичка" :)
SHMEL
SHMEL
22 марта в 21:34
Сдаётся мне мы на пороге грандиозного шухера...
SAFqwer
SAFqwer
22 марта в 21:30
Олич-игрок несомненно часть славной истории нашего любимого ЦСКА, Олич-тренер однозначно кот в мешке. Время покажет, надеюсь не получится вариант аля-Аленичев, а получим нового Гвардиолу!!!
И ГЛАВНОЕ ПОМНИТЕ: КРАСНАЯ АРМИЯ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ!!!!!
Futurista
Futurista
22 марта в 21:16
Не слишком ли много авансов Оличу?)...поглядим конечно...но пока Олич как тренер никто и звать его никак...
cska1948
cska1948
22 марта в 21:15
"...Ивица Олич имеет большое значение в истории ЦСКА..."
-------------------------
Олича взяли в ЦСКА не в качестве Кубка, чтобы любоваться им как славной, но прошлой, историей ЦСКА, а в качестве гл. тренера, чтобы он творил НОВУЮ историю славных армейских побед! А это как говорится - две большие разницы!
Хочется пожелать ему успехов в этом нелёгком деле!
Futurista
Futurista
22 марта в 21:11
Олич отправит ЦСКА в историю...
izrafel
izrafel
22 марта в 21:07
Да... заварили чаек в стане армейцев....
drug01
drug01
22 марта в 21:03
История одно работа другое...
Ironigor
Ironigor
22 марта в 21:03, ред.
Верю в хороший исход с приходом Олича !!!.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100