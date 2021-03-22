Чепчугов: «Олич имеет большое значение в истории ЦСКА»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал отставку Виктора Ганчаренко с должности главного тренера «армейцев».
Я хочу быть уверенным, что выбор ЦСКА верный. История клуба нам доказывает — в семье грамотные и мудрые люди!
Ивица Олич имеет большое значение в истории ЦСКА. Я помню его, он человек-характер, настоящий боец! Я пожелаю ему удачи в том, чтобы он создал новую счастливую историю в качестве главного тренера!
Я неоднократно говорил: ЦСКА в моем сердце. Я с удовольствием приму новый вызов, если меня пригласят. Не забегайте вперед, нам следует поговорить с руководством!
Что ж, вера в собственные силы дело хорошее. Ивицу, как и Элвера Рахимича, которого Олич очень хочет видеть своим ассистентом, тепло примут трибуны. Но что в итоге получится у Олича, если ему доверят возглавить ЦСКА, сейчас уверенно не предскажет никто. Болельщикам ЦСКА остается только пожелать Оличу хорошей плодотворной работы.
Что ж, вера в собственные силы дело хорошее. Ивицу, как и Элвера Рахимича, которого Олич очень хочет видеть своим ассистентом, тепло примут трибуны. Но что в итоге получится у Олича, если ему доверят возглавить ЦСКА, сейчас уверенно не предскажет никто. Болельщикам ЦСКА остается только пожелать Оличу хорошей плодотворной работы.
Оличу успехов!
Оличу успехов!