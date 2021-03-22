Чепчугов: «Олич имеет большое значение в истории ЦСКА»

Бывший голкипер ЦСКА прокомментировал отставку с должности главного тренера «армейцев».

Я хочу быть уверенным, что выбор ЦСКА верный. История клуба нам доказывает — в семье грамотные и мудрые люди!

Ивица Олич имеет большое значение в истории ЦСКА . Я помню его, он человек-характер, настоящий боец! Я пожелаю ему удачи в том, чтобы он создал новую счастливую историю в качестве главного тренера!