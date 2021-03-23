Бекхэм: «Не думаю, что топ-игроки с трудом будут решаться переходить к нам»

Совладелец «Интер Майами» в интервью ESPN высказался на тему потенциальных подписаний клубом звёздных футболистов.

Когда мы только анонсировали создание «Интер Майами», уже были разговоры о том, каких игроков мы собираемся приглашать, будь то Роналду, Месси или Неймар.

Эти разговоры будут всегда. На самом деле, я не думаю, что игрокам будет трудно решиться на это. Потому что, по правде говоря, это отличное место.

Прекрасный город. Я чувствую, что у нас есть замечательная фан-база. Я также понимаю, что в Майами и Южной Флориде есть отличные таланты.

Майами — это город, который привлекает больших европейских звёзд футбола.