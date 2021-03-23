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Бекхэм: «Не думаю, что топ-игроки с трудом будут решаться переходить к нам»

23 марта 2021, 07:23

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм в интервью ESPN высказался на тему потенциальных подписаний клубом звёздных футболистов.

Когда мы только анонсировали создание «Интер Майами», уже были разговоры о том, каких игроков мы собираемся приглашать, будь то Роналду, Месси или Неймар.

Эти разговоры будут всегда. На самом деле, я не думаю, что игрокам будет трудно решиться на это. Потому что, по правде говоря, это отличное место.

Прекрасный город. Я чувствую, что у нас есть замечательная фан-база. Я также понимаю, что в Майами и Южной Флориде есть отличные таланты.

Майами — это город, который привлекает больших европейских звёзд футбола.

Недавно появился слух о том, что Бекхэм обсуждал с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду возможный трансфер португальца в «Интер Майами».

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 марта в 08:29
На данный момент времени в той же БундесЛиге стали появляться молодые талантливые футболисты из Канады и США, высоко котируемые на европейском рынке: Кристиан Пулишич (уже в Челси), Альфонсо Дэвис, Тайлер Адамс. Не последнюю роль в росте популярности европейского футбола за океаном сыграл Дэвид Бэкхем со своим "Интер Майами". Переезд в команду Бэкхема знаменитых европейских звезд будет способствовать интересу к европейскому футболу и пополнять поток талантов из Америки в европейских чемпионатах, да и даст возможность стареющим европейским звездам побольше оставаться в большом футболе.
ДАША Д
ДАША Д
23 марта в 08:00
Большим долларом они кого угодно заманят.
shlomo
shlomo
23 марта в 07:55
Ну правильно....пенсионерам как раз
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