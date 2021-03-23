Дембеле: «Я был очень слаб в первые сезоны в „Барселоне“»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле убеждён, что добился заметного прогресса за последний год в каталонской команде. Француз присоединился к «сине-гранатовым» летом 2017 года, перейдя из «Боруссии» Д.
Я хочу много работать и отдавать все силы на поле, но, по правде говоря, начиная с 2017 года, я был очень слаб. Теперь я изменился в физическом аспекте и чувствую себя более подготовленным к матчам.
В этом году всё складывается лучше. Я добился значительного прогресса в «Барселоне». То, как я тренируюсь, как готовлюсь к играм — всё изменилось.
Теперь у меня хорошее самоощущение, несмотря на все мои физические проблемы, с которыми я боролся на протяжении трёх лет. Это жизненный опыт, к которому нужно относиться с улыбкой.
Напомним, Дембеле впервые с ноября 2018 года получил вызов в сборную Франции.
Удачи и здоровья тебе!!!
Всем Добра!!!
Удачи и здоровья тебе!!!
Всем Добра!!!