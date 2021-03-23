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Дембеле: «Я был очень слаб в первые сезоны в „Барселоне“»

23 марта 2021, 04:35

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле убеждён, что добился заметного прогресса за последний год в каталонской команде. Француз присоединился к «сине-гранатовым» летом 2017 года, перейдя из «Боруссии» Д.

Я хочу много работать и отдавать все силы на поле, но, по правде говоря, начиная с 2017 года, я был очень слаб. Теперь я изменился в физическом аспекте и чувствую себя более подготовленным к матчам.

В этом году всё складывается лучше. Я добился значительного прогресса в «Барселоне». То, как я тренируюсь, как готовлюсь к играм — всё изменилось.

Теперь у меня хорошее самоощущение, несмотря на все мои физические проблемы, с которыми я боролся на протяжении трёх лет. Это жизненный опыт, к которому нужно относиться с улыбкой.

Напомним, Дембеле впервые с ноября 2018 года получил вызов в сборную Франции.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 08:55
3 года искал себя,тормоз!
Arman A.
Arman A.
23 марта в 08:14
Есть у парня потенциал, а вот раскроется или нет
Van Vanovich
Van Vanovich
23 марта в 06:37
Все равно сомневаюсь в Усмане. Может Куман будет его гонять.
Мафиёзник
Мафиёзник
23 марта в 06:22
Пиль, куриль , болель.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 марта в 05:48
Карлик жить не даёт.
Ironigor
Ironigor
23 марта в 05:43
Что-то ты дружище остановился , надо бы добавить в развитии . Столько надежд возле тебя крутилось . Пора переходить на другой уровень. Вперёд и с песней !!!
Удачи и здоровья тебе!!!
Всем Добра!!!
sv_1969
sv_1969
23 марта в 05:10
Наверное ты щас тоже слаб
КЭТиК
КЭТиК
23 марта в 04:44
Более сильные игроки ушли, вот и он на что-то сгодился.
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