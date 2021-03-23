Чилуэлл: «„Челси“ точно может завоевать два трофея»

Защитник «Челси» отметил, что у команды есть отличные шансы выиграть два турнира в нынешнем сезоне. Лондонскому клубу предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии и с «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Может ли «Челси» закончить сезон с двумя трофеями? Это на 100 процентов реально. Мы продолжаем борьбу в обоих турнирах и хорошо играем, но это не то, о чём мы говорим в клубе.

Думаю, это есть в подсознании у каждого. Но, хоть это и клише, мы просто двигаемся от одной недели к другой, а тренер говорит нам, что нужно делать.

Мы должны совершенствоваться на тренировках и подходить к каждому матчу с таким же настроем, как в последнее время.