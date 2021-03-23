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Чилуэлл: «„Челси“ точно может завоевать два трофея»

23 марта 2021, 03:57

Защитник «Челси» Бенжамин Чилуэлл отметил, что у команды есть отличные шансы выиграть два турнира в нынешнем сезоне. Лондонскому клубу предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии и с «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Может ли «Челси» закончить сезон с двумя трофеями? Это на 100 процентов реально. Мы продолжаем борьбу в обоих турнирах и хорошо играем, но это не то, о чём мы говорим в клубе.

Думаю, это есть в подсознании у каждого. Но, хоть это и клише, мы просто двигаемся от одной недели к другой, а тренер говорит нам, что нужно делать.

Мы должны совершенствоваться на тренировках и подходить к каждому матчу с таким же настроем, как в последнее время.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 08:54
Реален только один!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 марта в 06:59
Сложность в том, что эти шансы нужно реализовать.
sv_1969
sv_1969
23 марта в 06:11
Завоюйте а не говорите
Ironigor
Ironigor
23 марта в 04:49, ред.
Когда есть стремление к досижению каких либо целей, это очень важно для её реализации!!! А когда этого хочет добиться вся команда, то и успех становится реальнее и ближе!!! Сейчас команда Тухеля находится на хорошем ходу, и с каждой игрой виден прогресс . Команда становится единым организмом . Каждая следующая игра показывает лёгкость с которой достигается победа. Челси уверенно движется к достижению своей цели. Я думаю всем виден прогресс и новая красивая игра которую прививает ей гл.тренер. Желаю Челси достижения своих целей!!!
Удачи и больших Успехов!!!
Всем Добра !!!
ОПС
ОПС
23 марта в 04:16
Вот когда сделаете тогда и говорите.
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