Холанд: «Мне нужно ещё много работать, чтобы добраться к Месси и Роналду»

Нападающий дортмундской «Боруссии» ответил на вопрос журналиста норвежской газеты Dagbladet о сравнении с и .

Я думаю только о себе, чтобы улучшать свою игру каждый день. Мне не нужно говорить о Месси и Роналду, они, наверное, лучшие игроки в истории футбола. Мне все ещё нужно много работать, чтобы достигнуть их уровня.