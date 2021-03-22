Холанд: «Мне нужно ещё много работать, чтобы добраться к Месси и Роналду»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд ответил на вопрос журналиста норвежской газеты Dagbladet о сравнении с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Я думаю только о себе, чтобы улучшать свою игру каждый день. Мне не нужно говорить о Месси и Роналду, они, наверное, лучшие игроки в истории футбола. Мне все ещё нужно много работать, чтобы достигнуть их уровня.
Ранее Холанд прокомментировал интерес со стороны «Барселоны» и «Манчестер Сити».
Желаю удачи Холанду, но Месси с Роналду на другом уровне . И вряд-ли хоть кто-то приблизится к ним в ближайшее время
Желаю удачи Холанду, но Месси с Роналду на другом уровне . И вряд-ли хоть кто-то приблизится к ним в ближайшее время