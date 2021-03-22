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Холанд: «Мне нужно ещё много работать, чтобы добраться к Месси и Роналду»

22 марта 2021, 20:48

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд ответил на вопрос журналиста норвежской газеты Dagbladet о сравнении с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Я думаю только о себе, чтобы улучшать свою игру каждый день. Мне не нужно говорить о Месси и Роналду, они, наверное, лучшие игроки в истории футбола. Мне все ещё нужно много работать, чтобы достигнуть их уровня.

Ранее Холанд прокомментировал интерес со стороны «Барселоны» и «Манчестер Сити».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
23 марта в 00:08
При всём уважении к фк Боруссия из Дортмунда всё таки играя в этом клубе Холланд вряд ли сможет достичь тех высот, что добились Роналду и Месси, выступая за Реал и Барселону.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 марта в 22:45
Ты главное не сдуйся!
goalaktika
goalaktika
22 марта в 22:22
Пока что, он ничего не доказал. Появляются много ярких и талантливых футболистов таких как он. Кто-то из них переходит в топ клуб, или кто-то получает травму и всё. После, все они начинают играть без каких либо успехов, просто теряются.
Желаю удачи Холанду, но Месси с Роналду на другом уровне . И вряд-ли хоть кто-то приблизится к ним в ближайшее время
Leha-ha50
Leha-ha50
22 марта в 21:40
Парень гениален, главное - это чтоб не сбавил оборотов.
старина
старина
22 марта в 21:26
Все верно.Так что играй пока что в Боруссии.Уехать всегда успеешь,тем более с таким талантом
Ironigor
Ironigor
22 марта в 21:10
Да только не сворачивай с намеченой мечты!!! Правда и вы все разные, каждый по своему гениален. Вперёд к лучшему Холанд !!! Всем добра!!!
Вoлхв
Вoлхв
22 марта в 21:02
У тебя еще все впереди...удачи и дерзай...верю все получится...
beefs
beefs
22 марта в 21:02
это точно, работы не початый край...
SAFqwer
SAFqwer
22 марта в 21:00
Справедливое суждение для 20 летнего парня
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