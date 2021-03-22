Агент Гайча: «Адольфо хотел бы играть за „Ювентус“, „Милан“ или „Рому“»

Пабло Каро, агент нападающего «Беневенто» , права на которого принадлежат ЦСКА , поделился мнением о будущем аргентинца.

Он наслаждается этим моментом [победным голом в ворота «Ювентуса»]. Он знает, что это был важный гол. Его тепло встретили, и он пожинает плоды своей работы. Он сильный игрок с отличными навыками. Он счастлив в «Беневенто». Раздевалка едина, и все работают ради общей цели.

Был интерес со стороны «Интера», «Ювентуса» и «Милана» в январе, но ничего конкретного. Теперь он счастлив в «Беневенто». Надеюсь, у него будет светлое будущее в Серии А. Как у Батистуты в «Фиорентине» или у Креспо в «Парме» и «Интере». Есть и множество других примеров.

Посмотрим, что произойдет, но однажды Гайч хотел бы перейти в более сильный клуб. Например, в «Милан», «Ювентус» или «Рому».