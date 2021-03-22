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Агент Гайча: «Адольфо хотел бы играть за „Ювентус“, „Милан“ или „Рому“»

22 марта 2021, 22:48

Пабло Каро, агент нападающего «Беневенто» Адольфо Гайча, права на которого принадлежат ЦСКА, поделился мнением о будущем аргентинца.

Он наслаждается этим моментом [победным голом в ворота «Ювентуса»]. Он знает, что это был важный гол. Его тепло встретили, и он пожинает плоды своей работы. Он сильный игрок с отличными навыками. Он счастлив в «Беневенто». Раздевалка едина, и все работают ради общей цели.

Был интерес со стороны «Интера», «Ювентуса» и «Милана» в январе, но ничего конкретного. Теперь он счастлив в «Беневенто». Надеюсь, у него будет светлое будущее в Серии А. Как у Батистуты в «Фиорентине» или у Креспо в «Парме» и «Интере». Есть и множество других примеров.

Посмотрим, что произойдет, но однажды Гайч хотел бы перейти в более сильный клуб. Например, в «Милан», «Ювентус» или «Рому».

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Все комментарии
cska59
cska59
23 марта в 09:59
Смолов тоже забивал и Реалу и Барселоне,и что дальше?
SHMEL
SHMEL ответ Ozabot (раскрыть)
23 марта в 08:40, ред.
В четырёх играх два гола, один из них Юве.В одной игре 15 мин, в другой 20, в третьей 59 мин и с Юве не полный матч. Это по моему неплохо...
Ozabot
Ozabot
23 марта в 06:08
Один гол всего забил, да и то благодаря кривоногой небрежности Артура, а уже хочет маечку и зарплату топ-клуба.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 марта в 06:00
20 млн и ты там.
trimetil
trimetil ответ Альфамен (раскрыть)
23 марта в 00:42
Это был риторический вопрос...
Leha-ha50
Leha-ha50
23 марта в 00:06
Хотеть можно, можно даже туда попасть, а вот получится ли ??? Хонда всю жизнь мечтал о Милане , мечта сбылась, только Милан быстро понял, что не тянет игрок, и стала "Хонда" колесить по свету. Красич - звезда ЦСКА , всю сознательную жизнь мечтал о Ювентусе . Уходил на пике формы в мечту свою, а в итоге оказался не нужен, впоследствии и вовсе потерялся.
Мораль :
Мечта мечтой, но зарываться не надо, надо реально оценивать свои возможности. Блистая в одном клубе , можно провалиться в другом.
Всем здоровья.
Альфамен
Альфамен ответ trimetil (раскрыть)
23 марта в 00:03
Агент пользуется ситуацией для поднятия цены не него,не более того.
trimetil
trimetil
22 марта в 23:58
А почему такой ажиотаж? Ювентусу в этом сезоне кто только не забивал?
Ironigor
Ironigor
22 марта в 23:55
Ну и понесло же тебя, друг Гайч !!! Мечты, мечты , где ваша сладость !?? Один гол в ворота Ювентуса и парня уносит !!! Работать Работать и ещё раз Работать!!! А вось судьбинушка и услышит мольбы и помыслы твои !!!
Да сбудутся мечты твои , сын божий !!!
Всем добра!!!
Gahi
Gahi
22 марта в 23:41
Вот и стал раскрываться Адольфо Гайч в итальянской команде Беневенто, с игроком  связывали в ЦСКА улучшить свою игру в борьбе за чемпионство. Но видимо не получилось у Ганчаренко правильно встроить Гаича в игру команды, чтобы раскрыть его способности. Может с приходом нового главного тренера в ЦСКА получится со второй попытки найти ему идеальную позицию при котором Гайч раскроет весь свой потенциал, раз ещё права на игрока принадлежат ЦСКА. Удачи
Остапчук 67
Остапчук 67
22 марта в 23:38
Ну прямо загнул
CSKA2012
CSKA2012
22 марта в 23:35
Интересно откроется ли он в ЦСКА так при Оличе )
Террпсихора
Террпсихора
22 марта в 23:13
У Гаича реально топовый агент!
David Young
David Young
22 марта в 23:03
Это нужно заслужить. Просто так переходить в такие клубы в принципе мало смысла, лучше переходить в такие клубы когда уже реально готов тянуть их уровень.
Союзник противников
Союзник противников
22 марта в 23:01
Вперёд,кто мешает???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 марта в 22:48
Хотеть не вредно!
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