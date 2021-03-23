Гусев: «Об Оличе могу сказать только хорошее»

Бывший игрок ЦСКА прокомментировал назначение на пост главного тренера московской команды.

Об Оличе могу сказать только хорошее: и в человеческом плане, и футболистом он был прекрасным. Я не знаю его тренерских способностей, будем следить и смотреть. Если Оличу доверили, только результат скажет всё о нём как о тренере. Да, надежда есть. Если бы приходил Газзаев, Слуцкий, Карпин — можно было бы давать характеристики, потому что это люди, которые давно работают, добивались какого-то результата. Об Ивице сейчас такого сказать не могу.