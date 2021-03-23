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Гусев: «Об Оличе могу сказать только хорошее»

23 марта 2021, 13:45

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московской команды.

Об Оличе могу сказать только хорошее: и в человеческом плане, и футболистом он был прекрасным. Я не знаю его тренерских способностей, будем следить и смотреть. Если Оличу доверили, только результат скажет всё о нём как о тренере. Да, надежда есть. Если бы приходил Газзаев, Слуцкий, Карпин — можно было бы давать характеристики, потому что это люди, которые давно работают, добивались какого-то результата. Об Ивице сейчас такого сказать не могу.

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Beekeeper
Beekeeper ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
23 марта в 14:49
а его пока на след год и не рассматривал
ДСА
ДСА
23 марта в 14:44
Пока десйтвительно нечего плохого сказать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 марта в 14:19
Ну каков он как тренер ещё вопрос...
David Young
David Young
23 марта в 14:00
Взвешенные и справедливые слова.
Вoлхв
Вoлхв
23 марта в 13:51
Ну игрок хороший, это еще не тренер хороший.... посмотрим, что навоюет...
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
23 марта в 13:50
Далеко не болельщик ЦСКА, но назначение Олича главным тренером может дать толчок именно на концовку сезона. В новом сезоне будет всё гораздо сложнее.
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