Газзаев: «Олич — очень хороший человек и настоящий профессионал»

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на назначение бывшего форварда ЦСКА Ивицы Олича на пост главного тренера команды.
Хочу пожелать успехов Ивице Оличу. Он — очень хороший человек и настоящий профессионал, который выступал за ЦСКА в золотой период клуба и внес свой большой вклад в завоевание многих титулов, в том числе Кубка УЕФА.
На протяжении всей карьеры Олич являлся футболистом очень высокого уровня. Отсутствие опыта в роли главного тренера вызывает вопросы, поэтому для Олича это большой шанс и очень большая ответственность. Желаю ему удачи и крепкого здоровья.
- Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович...
- Валерий Георгиевич, вопрос был про Олича?
- Олич хороший человек и настоящий профессионал. Хочу чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу.
- Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович...
- Валерий Георгиевич, вопрос был про Олича?
- Олич хороший человек и настоящий профессионал. Хочу чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу.
Удачи, Ивица.
Удачи, Ивица.
профессионалы без опыта не идут сразу главным тренером достаточно известного клуба...
профессионалы без опыта не идут сразу главным тренером достаточно известного клуба...