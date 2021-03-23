Газзаев: «Олич — очень хороший человек и настоящий профессионал»

Экс-наставник ЦСКА отреагировал на назначение бывшего форварда ЦСКА на пост главного тренера команды.

Хочу пожелать успехов Ивице Оличу. Он — очень хороший человек и настоящий профессионал, который выступал за ЦСКА в золотой период клуба и внес свой большой вклад в завоевание многих титулов, в том числе Кубка УЕФА .

На протяжении всей карьеры Олич являлся футболистом очень высокого уровня. Отсутствие опыта в роли главного тренера вызывает вопросы, поэтому для Олича это большой шанс и очень большая ответственность. Желаю ему удачи и крепкого здоровья.