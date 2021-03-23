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Газзаев: «Олич — очень хороший человек и настоящий профессионал»

23 марта 2021, 14:22

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на назначение бывшего форварда ЦСКА Ивицы Олича на пост главного тренера команды.

Хочу пожелать успехов Ивице Оличу. Он — очень хороший человек и настоящий профессионал, который выступал за ЦСКА в золотой период клуба и внес свой большой вклад в завоевание многих титулов, в том числе Кубка УЕФА.

На протяжении всей карьеры Олич являлся футболистом очень высокого уровня. Отсутствие опыта в роли главного тренера вызывает вопросы, поэтому для Олича это большой шанс и очень большая ответственность. Желаю ему удачи и крепкого здоровья.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
23 марта в 16:28
Присоединяюсь.
доктоР7
доктоР7
23 марта в 15:33
Кота в мешке ЦСКА взял на должность главного тренера.
Qatar Airways
Qatar Airways
23 марта в 14:56
...
- Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович...
- Валерий Георгиевич, вопрос был про Олича?
- Олич хороший человек и настоящий профессионал. Хочу чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу.
Ironigor
Ironigor
23 марта в 14:52
Всё чётко и ясно сказал. Теперь всё в руках Олича !!!
oFANATo
oFANATo
23 марта в 14:51
Время покажет, какой специалист.
Удачи, Ивица.
Futurista
Futurista ответ beefs (раскрыть)
23 марта в 14:50
Даже хороший футболист...
Futurista
Futurista
23 марта в 14:43, ред.
Настоящий профессионал как футболист...тренер это другая профессия...полное отсутствие опыта работы ГТ как то не стыкуется с профессионализмом...
профессионалы без опыта не идут сразу главным тренером достаточно известного клуба...
КЭТиК
КЭТиК
23 марта в 14:41
Пока как тренер он ничего не показал.
beefs
beefs
23 марта в 14:41
хороший человек - это не хороший тренер...
STVA 1
STVA 1
23 марта в 14:40
Валерий не мог другого сказать
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