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Алексей Миранчук: «Жаль, что не могу встретиться с братом в сборной»

23 марта 2021, 14:18

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о своем присоединении к национальной команде на сборе.

Очень скучал по команде. Давно не виделись. Рад видеть ребят и тренерский штаб. Надеюсь, сбор будет интересный. А самое главное — плодотворный.

Долетел нормально. Народу много. Сборная организовала комфортный трансфер из Италии на Мальту, поэтому все отлично.

Жаль, что не могу встретиться с братом в сборной. Но есть информация, что «Локомотив» поедет в Сочи. Если будет возможность, с удовольствием с ним там встречусь.

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Все комментарии
Ekkimukk
Ekkimukk ответ Baggio R. (раскрыть)
23 марта в 14:50
Исправлено.
ДАША Д
ДАША Д
23 марта в 14:43
В Аталанте он отдыхает, на сборную сил должен не пожалеть.
sv_1969
sv_1969
23 марта в 14:42
Ещё встретитесь))
plusnindimon
plusnindimon
23 марта в 14:27
Нарика зачем приписали, или он обдолбался и принял себя за Миранчука?)
Beekeeper
Beekeeper
23 марта в 14:26
При чем тут Еременко?
Baggio R.
Baggio R.
23 марта в 14:25, ред.
В заголовке Алексей почему-то Еременко
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 марта в 14:20
И мне тоже грустно...
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