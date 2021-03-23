Алексей Миранчук: «Жаль, что не могу встретиться с братом в сборной»

Полузащитник сборной России рассказал о своем присоединении к национальной команде на сборе.

Очень скучал по команде. Давно не виделись. Рад видеть ребят и тренерский штаб. Надеюсь, сбор будет интересный. А самое главное — плодотворный.

Долетел нормально. Народу много. Сборная организовала комфортный трансфер из Италии на Мальту, поэтому все отлично.

Жаль, что не могу встретиться с братом в сборной. Но есть информация, что «Локомотив» поедет в Сочи. Если будет возможность, с удовольствием с ним там встречусь.