Попов — об Оличе: «Наконец-то в ЦСКА начинают работать армейцы»

Бывший футболист ЦСКА Денис Попов прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера армейцев.
Олич вернулся в родной клуб. Могу пожелать ему только удачи. Наконец-то в футбольном клубе ЦСКА начинают работать армейцы.
На Лигу чемпионов всегда остаются шансы. Нужно бороться до последнего. Это футбол, все может быть.
Возвращение в клуб в качестве помощника не рассматриваю, мне уже нужно работать главным тренером. Пока что вижу себя в этой роли, а дальше будет видно.
И в чемпионате и в кубке России
Удачи, Ивица.
И в чемпионате и в кубке России
Удачи, Ивица.
Болельщикам Спартака вряд ли хочется видеть у руля клуба Аленичева, Мостового, Парфёнова и других бывших спартаковцев. Потому что у них мало опыта или его вообще нет, как у Мостового.
Посмотрим, как пойдет у Олича в цска - пока это тёмная лошадка, как ни крути!
Болельщикам Спартака вряд ли хочется видеть у руля клуба Аленичева, Мостового, Парфёнова и других бывших спартаковцев. Потому что у них мало опыта или его вообще нет, как у Мостового.
Посмотрим, как пойдет у Олича в цска - пока это тёмная лошадка, как ни крути!