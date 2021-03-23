Попов — об Оличе: «Наконец-то в ЦСКА начинают работать армейцы»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал назначение на пост главного тренера армейцев.

Олич вернулся в родной клуб. Могу пожелать ему только удачи. Наконец-то в футбольном клубе ЦСКА начинают работать армейцы.

На Лигу чемпионов всегда остаются шансы. Нужно бороться до последнего. Это футбол, все может быть.

Возвращение в клуб в качестве помощника не рассматриваю, мне уже нужно работать главным тренером. Пока что вижу себя в этой роли, а дальше будет видно.