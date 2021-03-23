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Попов — об Оличе: «Наконец-то в ЦСКА начинают работать армейцы»

23 марта 2021, 14:06

Бывший футболист ЦСКА Денис Попов прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера армейцев.

Олич вернулся в родной клуб. Могу пожелать ему только удачи. Наконец-то в футбольном клубе ЦСКА начинают работать армейцы.

На Лигу чемпионов всегда остаются шансы. Нужно бороться до последнего. Это футбол, все может быть.

Возвращение в клуб в качестве помощника не рассматриваю, мне уже нужно работать главным тренером. Пока что вижу себя в этой роли, а дальше будет видно.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
23 марта в 16:43
Тренерский мостик у нас очень молодой, да впрочем и команда не старая, нужно работать и добиваться результатов.
oFANATo
oFANATo
23 марта в 14:54
Бороться всегда надо до конца
И в чемпионате и в кубке России
Удачи, Ивица.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ mihaluch (раскрыть)
23 марта в 14:22
а может и не сделать
makkie
makkie
23 марта в 14:20
В футболе это мало что решает.
Болельщикам Спартака вряд ли хочется видеть у руля клуба Аленичева, Мостового, Парфёнова и других бывших спартаковцев. Потому что у них мало опыта или его вообще нет, как у Мостового.

Посмотрим, как пойдет у Олича в цска - пока это тёмная лошадка, как ни крути!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 марта в 14:18
Тогда нам в тренеры надо взять Промеса ! Тедеско ,будучи тренером ,игру поставить не смог , а пришёл Квинси и объяснил как надо играть ! Результат на лицо ! Думаю Доменико сам прих...ел от увиденного ! Так что не всегда надо полагаться на тренера !
mihaluch
mihaluch
23 марта в 14:16
Олич может сделать ЦСКА первым клубом в РПЛ.
shlomo
shlomo
23 марта в 14:11
Добра!....тут о ЛЕ нужно очень сильно призадуматься....после первых двух матчей, начнется настоящая "битва" с сильными клубами....
shlomo
shlomo
23 марта в 14:10
Армеец, это когда тебя воспитали армейцы, ты играл за армейцев и эмблема клуба для тебя дороже всего.... а так, это просто бравада...
Ironigor
Ironigor
23 марта в 14:10
Так и должно быть !!!
ОПС
ОПС
23 марта в 14:10
Посмотрим на результаты.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 14:09
Если попадём в класиф.ЛЧ это будет победа Олича!
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