Кроос покинул расположение сборной Германии из-за травмы

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23 марта 2021, 19:56

Полузащитник «Реала» не сыграет в предстоящих матчах квалификации чемпионата мира-2022 в составе сборной Германии из-за травмы.

Пресс-служба Немецкого футбольного союза ( DFB ) сообщает, что 31-летний футболист прибыл в расположение национальной команды, уже испытывая проблемы с приводящей мышцей. Обследование выявило серьезный характер повреждения. Кроос пропустит матчи с Исландией, Румынией и Северной Македонией.

Хавбек, уже прибывший в Дюссельдорф, вернется в Испанию.

Недавно Кроос сообщил, что намерен завершить карьеру в «Реале».