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Кроос покинул расположение сборной Германии из-за травмы

23 марта 2021, 19:56

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не сыграет в предстоящих матчах квалификации чемпионата мира-2022 в составе сборной Германии из-за травмы.

Пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB) сообщает, что 31-летний футболист прибыл в расположение национальной команды, уже испытывая проблемы с приводящей мышцей. Обследование выявило серьезный характер повреждения. Кроос пропустит матчи с Исландией, Румынией и Северной Македонией.

Хавбек, уже прибывший в Дюссельдорф, вернется в Испанию.

Недавно Кроос сообщил, что намерен завершить карьеру в «Реале».

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Все комментарии
амурец
амурец
24 марта в 05:25
пусть лечится к матчу с Ливером он будет необходим
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 22:11
Потеря,но решаемая!
asraeil
asraeil
23 марта в 21:02
Ну замена то есть, но.... здоровья!
Hamman
Hamman
23 марта в 20:42
Плохая новость. Очень плохая...
Cat01
Cat01
23 марта в 20:24
Желаем здоровья и успехов
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
23 марта в 20:23
Ну началось... У Реала нет никого на скамейке запасных. Давай, восстанавливайся. Это минимум 2-3 недели.
ilyafrom
ilyafrom
23 марта в 20:20, ред.
Эти матчи сборных сейчас не нужны. В апреле-мае самые важные игры сезона и многие рискуют вернутся с травмами.
STVA 1
STVA 1
23 марта в 20:15
Потеря конечно!
ДСА
ДСА
23 марта в 19:59
Уж лучше пусть лечится.
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