Кроос покинул расположение сборной Германии из-за травмы

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не сыграет в предстоящих матчах квалификации чемпионата мира-2022 в составе сборной Германии из-за травмы.
Пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB) сообщает, что 31-летний футболист прибыл в расположение национальной команды, уже испытывая проблемы с приводящей мышцей. Обследование выявило серьезный характер повреждения. Кроос пропустит матчи с Исландией, Румынией и Северной Македонией.
Хавбек, уже прибывший в Дюссельдорф, вернется в Испанию.
Недавно Кроос сообщил, что намерен завершить карьеру в «Реале».