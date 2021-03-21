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Ван Дейк, Азар и Кокорин. Звёзды футбола, которым сломали сезон травмы

21 марта 2021, 19:31
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Неймар
Неймар
Нападающий
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Азар Эден
Азар Эден
Нападающий
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Известным игрокам нужна поддержка в непростой момент.

Вирджил Ван Дейк (Нидерланды/«Ливерпуль»)

В Англии посчитали, что основные футболисты «Ливерпуля» пропустили из-за травм вдвое больше времени, чем игроки «Лестера» — еще одной команды, где редко пустует лазарет. Банда Клоппа превзошла в 2-4 раза собственные показатели по пропущенным матчам из-за травм. Одна из причин – вылет Ван Дейка. Юрген сомневается, что голландец сыграет на Евро-2020. Недавно Ван Дейк мог стать первым со времен Каннаваро защитником с «Золотым мячом». Его влияние на игру «красных» колоссальное, и сборной Нидерландов тоже сиротливо без великана.

Эден Азар (Бельгия/«Реал»)

Эден, хотя к нему ищут подход в Мадриде клубные врачи, диетологи и тренеры по физической подготовке, получил в Испании 11 разных травм. Пропустил календарный год по времени и почти 60 поединков. Чтобы понимать, насколько это много – за семь сезонов в «Челси» бельгиец не смог сыграть всего в 21 матче. Азар превратился в аналог Гетце, но Марио мешала серьезная болезнь, не связанная с футболом. А Эдена убирают с поля обидные мелкие игровые травмы. Для «Реала» это еще один Бэйл, дорогой и пока бесполезный.

Джордан Хендерсон (Англия/«Ливерпуль»)

Хендерсона англичане называли лучшим игроком прошлого сезона в АПЛ, выиграл по многим версиям. Но после чемпионства наступила пора досадных мелких повреждений. У Джордана нет таких проблем, как у Ван Дейка, но три травмы выбили его из колеи. Усталость накапливается, видим результат. Хендерсон вынужден был лечь на операцию из-за проблем в паху. Лишь в начале апреля вернется. Но наберет ли форму хотя бы к Евро-2020, если не к матчам против «Реала»?

Жерар Пике (Испания/«Барселона»)

Пике не переживает, что не сможет играть летом – прекратил выступления за сборную Испании. Но сначала травма колена выбила его на 86 дней, а теперь новое повреждение связок колена означает, что Жерара не будет до середины апреля. Пока наберет форму – сезон закончится. Когда испанец на поле, «Барселона» могла пропустить много. Но без него лучше не стало. Неслучайно каталонцы пытаются подписать Эрика Гарсию из «Манчестер Сити», нужны новые сочетания в обороне.

Аксель Витсель (Бельгия/«Боруссия» Д)

«Шмели» могут остаться без путевки в Лигу чемпионов. Холанд, Санчо и Рейна хорошо поработали – суммарно на троих 30 голов и 17 ассистов. Но вчера мир увидели нервы Эрлинга после дубля, который принес лишь ничью. Норвежец кинул свою футболку в сторону соперника, с которым должен был произойти обмен майками. Нет стабильной игры у «Боруссии» Д, ведь нет монолитного центра поля. Травма Витселя – разрыв ахилла, выбила его где-то на пять месяцев, лишила немецкий клуб важного игрока. Отец футболиста говорил, что лишь чудо позволит Акселю сыграть на Евро-2020.

Ансу Фати (Испания/«Барселона»)

Записываем Фати в звезды авансом? А кто знает. Если бы ни травма мениска, молодой игрок сборной Испании мог иметь показатели Санчо и такие же оценки. Фати хорошо сработал, но когда пропускаешь четыре десятка матчей за сезон из-за сложной травмы – о тебе на время забывают. Но «Барселона» отказывает покупателям, которые пытаются забрать Ансу. Вингер крутой, а получает намного меньше, чем другие звезды в составе. Остается надеяться, что успеет вернуться к началу Евро-2020.

Даниэль Карвахаль (Испания/«Реал»)

Три года назад у Карвахаля были проблемы с сердцем, от которых избавился под наблюдением врачей. Но этот сезон Карвахалю категорически не удается из-за игровых болячек – четыре травмы, одна связок и трижды проблемы с мышцами. Жаль, ведь Даниэль – опытный и высококлассный игрок. Может, успеет быстро набрать форму после возвращения в начале апреля? Без Карвахаля справа играет форвард Васкес, но это вынужденная мера.

Пауло Дибала (Аргентина/«Ювентус»)

Поначалу Дибалу сбивали мелкие травмы, то с бедром маялся, то с мышцами. Сказывались последствия коронавируса – Пауло долго был на изоляции. А в январе аргентинец вылетел надолго, и пока нет точных сроков возвращения. Говорили о 20 днях, а прошло заметно больше. Хотя у Пауло были скромные голевые показатели, 27-летний форвард пригодился бы в ЛЧ против «Порту». И в Серии А, где Пирло заметно отпустил «Интер» вперед – на 10 очков после поражения от «Беневенто».

Никола Дзаньоло (Италия/«Рома»)

Бедняга дважды подряд рвал «кресты». Пропустит более 40 матчей. Вернется лишь в апреле. Дзаньоло мог стать очарованием сезона, одним из молодых лидеров сборной Италии. В 21 год высокий парень должен был готовиться к Евро-2020 в составе команды Манчини, а вернется лишь в апреле. Вряд ли успеет набрать такую форму, чтобы попасть в заявку. Хотя желаем Николе успеха – заслужил страданиями за полем.

Филиппе Коутиньо (Бразилия/«Барселона»)

Повредил мениск, пропустил много месяцев, вернется к тренировкам в конце апреля, но вряд ли еще раз сыграет за «Барселону». Если проведет парочку матчей – «Ливерпуль» получит бонус, поэтому Лапорта предпочтет сэкономить деньги и попрощаться с другом Луиса Суареса. Филиппе не закрепился в «Барселоне» после сезона в «Баварии», пережил два травмы подряд, и вторая – сложная.

Серхио Агуэро (Аргентина/«Манчестер Сити»)

Активно ищет новую команду. Серия травм оставляла Агуэро вне заявки «Манчестер Сити». А когда вернулся, то увидел игру с ложными нападающими, так что аргентинец не всегда нужен Гвардиоле на поле, даже когда здоров. Не забивал в АПЛ на протяжении 418 дней, что для лучшего иностранного снайпера в истории чемпионата – пропасть из неудач. Агуэро с июня по октябрь лечил травму колена, потом были похожие повреждения, а на десерт поймал коронавирус.

Неймар (Бразилия/ПСЖ)

Три травмы забирали у него по месяцу, плюс восстановление. Лишь в 9 из 29 туров Лиги 1 Неймар смог выйти в основе. Без бразильца игра ПСЖ лучше не стала, и уже сегодня у них новое сложное испытание – «Лион». Если сыграют не лучше, чем против «Монако», то упустят чемпионство, что для клуба с таким перевесом во всем – нонсенс. Неймар в неплохой форме, когда играет. В ЛЧ и чемпионате Франции собрал 12 голов и сделал 3 ассиста. Но показатели далеки от максимальных значений для футболиста с его техникой, мастерством и опытом. Не забываем, что через год Неймару тридцать лет.

Александр Кокорин (Россия/«Фиорентина»)

Хорошо, что Дзюба, Соболев и Заболотный готовы защищать интересы сборной России против Мальты, Словении и Словакии. Но соперники упрямые, а форварды сборной – одного плана, крупные ребята. Кокорин мог бы, заиграй в «Спартаке» или «Фиорентине», помочь разнообразить игру вторым темпом, выходя на замену. Ионов или Мирзов, Жемалетдинов или Мостовой точно не выше классом, а они в заявке. «Спартаку» повезло в финансовом плане, что «фиалки» забрали Кокорина. Но Александра жаль – решился на переезд в топ-лигу, а старые травмы мешают.

Серия невезений продолжается, но удивляет едкость реакции. Когда молодой Кокорин ленился и поэтому был не в форме – логично было подстегивать. Но над болезнями и травмами смеяться странно. Александру фатально не везет, здоровья ему и удачных матчей в Серии А.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:03
Кокоша звезда футбола... тут соккер хватанул через край, при чём явно).
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
вчера в 15:10
soccer А Кокорин сам знает про эту статью ?
если прочитал он сейчас на седьмом небе среди звёзд
Мухомор Съедобный
Мухомор Съедобный ответ Иван Тасминский (раскрыть)
вчера в 10:34, ред.
Они все трое - не дзюбы. А этим можно гордиться
Мухомор Съедобный
Мухомор Съедобный
вчера в 10:34
А вот дзюбе никакие травмы не страшны. Это - не сломаешь
Анд-м
Анд-м
вчера в 10:19
Кокоша-инвалид, что тут забыл 😆🤦
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
21 марта в 23:29
Ещё посмотрим, какого класса в итоге окажется Жемалетдинов.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
21 марта в 23:05
кокорин с какого перепуга причислен к звёздам?!?
AlVi77
AlVi77
21 марта в 22:57
Под псевдонимом Багров видимо прячется настоящий автор статьи - Мамаев
Иван Тасминский
Иван Тасминский
21 марта в 22:06
Кокорин, Ванд Дейк и Азар? Что у тебя троих казалось бы есть общего? Вторая гласная буква в фамилиях.
Медив
Медив
21 марта в 21:12
Угу, Неймар рыдал и писал в инстаграм, что лучше бы он четвертый раз получил травму вместо Кокорина
Dauletbek
Dauletbek
21 марта в 21:12
Кокорина звездой футбола сделал соккер
goalaktika
goalaktika
21 марта в 21:10
Александр Кокорин. Звезда футбола. Улыбнуло)))))
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
21 марта в 20:54
Эту статью ребëнок писал похоже, если кокорин звезда, то тогда тот кто его покупал, испанский лëтчик
Василий Корнечук
Василий Корнечук
21 марта в 20:48
Кокорин сам себе сломал карьеру. или его воспитатели. Кто-то же их воспитывает. можно сказать, что общество виновато.
Qatar Airways
Qatar Airways
21 марта в 20:12
Хороший был игрок. Жаль, два года назад играть закончил.

Mi6
Mi6
21 марта в 19:57
Кокорин - звезда сезона? Ржунемогу)))))
ilyafrom
ilyafrom
21 марта в 19:46
Как в этот список звезд попал Кокорин? Человек отдыхает в Италии и получает деньги, а другие стремятся побыстрее вернутся на поле
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 марта в 19:39
Причём сдесь Кокорин!?
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