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Конте хочет подписать Иско в «Интер»

24 марта 2021, 08:19

Полузащитник Иско, скорее всего, покинет «Реал» этим летом.

Контракт футболиста истекает в 2022 году, поэтому мадридский клуб планирует продать игрока, чтобы не потерять его бесплатно. Как сообщается, в услугах Иско заинтересован «Интер». Главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте лично выступает за трансфер испанца.

«Сливочные» хотят выручить с продажи Иско около 20 млн евро, однако проблемой в данной сделке может стать тот факт, что «Интер» всё ещё должен «Реалу» деньги за трансфер Ашрафа Хакими.

Напомним, что интерес к полузащитнику также проявляют английские клубы и «Севилья».

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Все комментарии
матос
матос
24 марта в 15:53
Для начала нужно ситуацию с руководством (возможно будущим) прояснить. Затем избавиться от балласта разного в лице Перишича , бельгийского курильщика ниндзи ,Видаля Марселю хоть подарить раз его Сампаоли хочет видеть у себя, вечно больного Сенси , Жоао Марио , Весино , Лаззаро , Дальберта и Пину + у Ранка контракт заканчивается , разгрузка на на зп ведомость получится и возможно хоть какая то выручка а дальше уже всё остальное.
Мафиёзник
Мафиёзник
24 марта в 11:41
Интер нищ, так что Конте оттуда скоро лыжи навострит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 марта в 08:57
Из Реала,за 20 лямов,продадут без проблем!
izrafel
izrafel
24 марта в 08:54
По деньгам договорятся...
Василий 50
Василий 50
24 марта в 08:23
Он уже сам не знает, чего хочет.
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