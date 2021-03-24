Конте хочет подписать Иско в «Интер»

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24 марта 2021, 08:19

Полузащитник Иско, скорее всего, покинет «Реал» этим летом.

Контракт футболиста истекает в 2022 году, поэтому мадридский клуб планирует продать игрока, чтобы не потерять его бесплатно. Как сообщается, в услугах Иско заинтересован «Интер». Главный тренер «нерадзурри» лично выступает за трансфер испанца.

«Сливочные» хотят выручить с продажи Иско около 20 млн евро, однако проблемой в данной сделке может стать тот факт, что «Интер» всё ещё должен «Реалу» деньги за трансфер .

Напомним, что интерес к полузащитнику также проявляют английские клубы и «Севилья».