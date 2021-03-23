Холанд в «абсолютный топ-клуб», а Мбаппе — в «Реал». Супертрансферы, которых мы ждём будущим летом

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вчера, 19:29

Сделки, которые изменят футбольный мир.

Давид Алаба (Австрия) — из «Баварии» в «Реал» или «Барселону»

Алаба покидает «Баварию» по окончании сезона, мюнхенцы уже подписали австрийцу замену в лице Дайота Упамекано из «РБ Лейпциг». Самый дорогой свободный агент в истории футбола изначально составил список из пяти топ-клубов, в которых он готов продолжить карьеру, но сейчас Давид сократил количество вариантов до двух — «Реал» или «Барселона». «Челси» и ПСЖ получили отказы. Алаба дал устное обещание Флорентино Пересу, но Жоан Лапорта после победы на президентских выборах намерен затащить крутого футболиста в «Барсу». У испанских грандов не очень с деньгами, но статус и престиж никуда не делись, что и позволяет «сливочным» и «блаугранас» оставаться огромными магнитами для звезд даже в это непростое время.

Серхио Рамос (Испания) — из «Реала» в «Манчестер Сити» или ПСЖ

Один из тех, от кого зависит судьба Алабы: если Рамос уйдет из «Реала», то Перес бросит все силы на подписание Давида. Впрочем, место для защитника «Баварии» может освободить и Варан, который тоже хочет сменить обстановку. У Серхио пока нет предложения лучше, чем то, которое озвучил Флорентино Перес, но если кто и может позволить себе многолетнего капитана «Реала», то ПСЖ и «Ман Сити», тем более компенсацию «Реалу» платить не придется. Было бы любопытно увидеть Рамоса в команде Гвардиолы, с которым они всегда были по разные стороны баррикад.

Джанлуиджи Доннарумма (Италия) — из «Милана» в «Ювентус»

Контракт 22-летнего вратаря истекает в конце сезона, и «Милан» пока не выиграл борьбу за одного из лучших вратарей Европы. «Ювентус» после сбоя в этом сезоне будет использовать все способы, чтобы вернуться на вершину. Подписание топ-вратаря, который будет доминировать в следующие 10-15 лет — серьезный шаг, который ошеломит Италию. И не только. Интересная получится история, если Джиджо Доннарумма станет приемником Джиджи Буффона, чей уход на пенсию не за горами.

Джейдон Санчо (Англия) — из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед»

Эта большая сделка могла состояться еще в прошлом году, но «Боруссия» отказалась выслушивать предложения ниже обозначенной суммы в 120 миллионов евро. Несостоявшийся трансфер отразился на форме Санчо в начале сезона, но потом Джейдон разошелся и сейчас он снова на прицеле у «Ман Юнайтед». На самом деле, у «красных дьяволов» нет острой нужды в вингере, но манкунианцы надеются, что Санчо поспособствует переезду своего товарища по «Боруссии» Эрлинга Холанда на «Олд Траффорд». Забрать Санчо ближайшим летом можно будет за 80-90 миллионов евро.

Лионель Месси (Аргентина) — из «Барселоны» в ПСЖ

Даже с возвращением Жоана Лапорты в президентское кресло «Барселоны» уход Месси по-прежнему весьма вероятен. Позволить себе Лео сейчас могут два клуба — «Манчестер Сити» и ПСЖ . И пусть воссоединение с Гвардиолой выглядит привлекательным, семья Лионеля не хочет жить в Англии, а вот Париж влечет Месси. «Пари Сен-Жермен» серьезно вложился в план по привлечению аргентинца: Лео зовут в ПСЖ соотечественники Паредес и Ди Мария, бывший товарищ по «Барсе» Неймар и новый тренер Почеттино, с которым у Месси есть общая любовь — «Ньюэллс Олд Бойз». Неужели кто-то сможет удержать его на «Камп Ноу»?

Криштиану Роналду (Португалия) — из «Ювентуса» в «Реал» или МЮ

В одно лето могут сменить клубы и Месси, и Роналду. Криштиану разочаровался в «Ювентусе», с которым не смог приблизиться к вершине в Лиге чемпионов, а «Старая Синьора», скорее всего, летом перезапустит футбольный проект. «Бьянконери» сочтут за благо расстаться с Роналду и освободить несколько десятков миллионов за счет этого. Криштиану может вернуться в «Реал» или МЮ , в которых провел лучшие годы карьеры.

Килиан Мбаппе (Франция) — из ПСЖ в «Реал»

Килиан Мбаппе последовательно отвергает предложения ПСЖ о новом контракте, Килиан намерен начать новый этап своей карьеры в Мадриде, где его уже очень давно ждет Зинедин Зидан. Учитывая желание самого футболиста, кажется неизбежным, что Мбаппе однажды наденет футболку «Королевского клуба», вопрос лишь в том, когда это произойдет — ближайшим летом или в 2022 году, когда французский форвард сможет сменить клубную прописку в статусе свободного агента?

Эрлинг Холанд (Норвегия) — из дортмундской «Боруссии» в «абсолютный топ-клуб»