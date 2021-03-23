ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

Холанд в «абсолютный топ-клуб», а Мбаппе — в «Реал». Супертрансферы, которых мы ждём будущим летом

вчера, 19:29
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
00:00 / 00:00

Сделки, которые изменят футбольный мир.

Давид Алаба (Австрия) — из «Баварии» в «Реал» или «Барселону»

Алаба покидает «Баварию» по окончании сезона, мюнхенцы уже подписали австрийцу замену в лице Дайота Упамекано из «РБ Лейпциг». Самый дорогой свободный агент в истории футбола изначально составил список из пяти топ-клубов, в которых он готов продолжить карьеру, но сейчас Давид сократил количество вариантов до двух — «Реал» или «Барселона». «Челси» и ПСЖ получили отказы. Алаба дал устное обещание Флорентино Пересу, но Жоан Лапорта после победы на президентских выборах намерен затащить крутого футболиста в «Барсу». У испанских грандов не очень с деньгами, но статус и престиж никуда не делись, что и позволяет «сливочным» и «блаугранас» оставаться огромными магнитами для звезд даже в это непростое время.

Серхио Рамос (Испания) — из «Реала» в «Манчестер Сити» или ПСЖ

Один из тех, от кого зависит судьба Алабы: если Рамос уйдет из «Реала», то Перес бросит все силы на подписание Давида. Впрочем, место для защитника «Баварии» может освободить и Варан, который тоже хочет сменить обстановку. У Серхио пока нет предложения лучше, чем то, которое озвучил Флорентино Перес, но если кто и может позволить себе многолетнего капитана «Реала», то ПСЖ и «Ман Сити», тем более компенсацию «Реалу» платить не придется. Было бы любопытно увидеть Рамоса в команде Гвардиолы, с которым они всегда были по разные стороны баррикад.

Джанлуиджи Доннарумма (Италия) — из «Милана» в «Ювентус»

Контракт 22-летнего вратаря истекает в конце сезона, и «Милан» пока не выиграл борьбу за одного из лучших вратарей Европы. «Ювентус» после сбоя в этом сезоне будет использовать все способы, чтобы вернуться на вершину. Подписание топ-вратаря, который будет доминировать в следующие 10-15 лет — серьезный шаг, который ошеломит Италию. И не только. Интересная получится история, если Джиджо Доннарумма станет приемником Джиджи Буффона, чей уход на пенсию не за горами.

Джейдон Санчо (Англия) — из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед»

Эта большая сделка могла состояться еще в прошлом году, но «Боруссия» отказалась выслушивать предложения ниже обозначенной суммы в 120 миллионов евро. Несостоявшийся трансфер отразился на форме Санчо в начале сезона, но потом Джейдон разошелся и сейчас он снова на прицеле у «Ман Юнайтед». На самом деле, у «красных дьяволов» нет острой нужды в вингере, но манкунианцы надеются, что Санчо поспособствует переезду своего товарища по «Боруссии» Эрлинга Холанда на «Олд Траффорд». Забрать Санчо ближайшим летом можно будет за 80-90 миллионов евро.

Лионель Месси (Аргентина) — из «Барселоны» в ПСЖ

Даже с возвращением Жоана Лапорты в президентское кресло «Барселоны» уход Месси по-прежнему весьма вероятен. Позволить себе Лео сейчас могут два клуба — «Манчестер Сити» и ПСЖ. И пусть воссоединение с Гвардиолой выглядит привлекательным, семья Лионеля не хочет жить в Англии, а вот Париж влечет Месси. «Пари Сен-Жермен» серьезно вложился в план по привлечению аргентинца: Лео зовут в ПСЖ соотечественники Паредес и Ди Мария, бывший товарищ по «Барсе» Неймар и новый тренер Почеттино, с которым у Месси есть общая любовь — «Ньюэллс Олд Бойз». Неужели кто-то сможет удержать его на «Камп Ноу»?

Криштиану Роналду (Португалия) — из «Ювентуса» в «Реал» или МЮ

В одно лето могут сменить клубы и Месси, и Роналду. Криштиану разочаровался в «Ювентусе», с которым не смог приблизиться к вершине в Лиге чемпионов, а «Старая Синьора», скорее всего, летом перезапустит футбольный проект. «Бьянконери» сочтут за благо расстаться с Роналду и освободить несколько десятков миллионов за счет этого. Криштиану может вернуться в «Реал» или МЮ, в которых провел лучшие годы карьеры.

Килиан Мбаппе (Франция) — из ПСЖ в «Реал»

Килиан Мбаппе последовательно отвергает предложения ПСЖ о новом контракте, Килиан намерен начать новый этап своей карьеры в Мадриде, где его уже очень давно ждет Зинедин Зидан. Учитывая желание самого футболиста, кажется неизбежным, что Мбаппе однажды наденет футболку «Королевского клуба», вопрос лишь в том, когда это произойдет — ближайшим летом или в 2022 году, когда французский форвард сможет сменить клубную прописку в статусе свободного агента?

Эрлинг Холанд (Норвегия) — из дортмундской «Боруссии» в «абсолютный топ-клуб»

Все идет к тому, что трансферы Мбаппе и Холанда определят облик футбольного мира на ближайшее десятилетие, ведь очень похоже, что именно эти парни будут доминировать в следующие годы и завоевывать большие трофеи. Мбаппе выбирает между ПСЖ и «Реалом», а вот у Холанда вариантов больше, хотя норвежец подчеркнул, что хочет перейти в «абсолютный топ-клуб». «Челси» Эрлинг к этой категории клубов не причисляет, но «синие» не оставят попыток его заполучить, как и «Реал», МЮ, «Манчестер Сити» и «Барселона».

СлухиПСЖ поставил ультиматум Мбаппе
Сегодня, 10:03 Комментарии3
СлухиЭшли Янг покинет «Интер» по окончании сезона
Сегодня, 09:30 Комментарии3
Слухи«Ювентус» хочет подписать 18-летнего голкипера «Удинезе»
Сегодня, 09:27 Комментарии2
Спортдир «Беневенто»: «Мы хотим использовать опцию выкупа Гайча у ЦСКА»
Сегодня, 08:30 Комментарии6
СлухиКонте хочет подписать Иско в «Интер»
Сегодня, 08:19 Комментарии3
Слухи«Бавария» находится на стадии продвинутых переговоров с Васкесом
Сегодня, 05:38 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:07
будет весело, будет интересно
Сергей Суханов
Сергей Суханов
сегодня в 06:15
Собрал всех наиболее обсуждаемых не заморачиваясь. Автор вряд ли второй Ди Марцио. Месси и Рамос останутся, Алаба в Реал, Доннарума в Юве. Санчо в МЮ поверю но туда больше из реального усиления никто и не пойдет. Холланду обьективно лучше в Сити но там лысый, а он с таками не умеет работать (людей "с детства за мансити" прошу чать не загрязнять). Мбаппе в Реал только при условии возвращения болельщиков. Сдается мне шейхи пойдут по пути Милана и Доннарумы - либо новый контракт либо год в резерве
амурец
амурец
сегодня в 02:29
пока это только слухи
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:46
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    вчера в 22:53
    Разве мю абсолютный топ клуб? Сейчас это 4 клуба: реал, барса, сити, Ливерпуль. Даже если они не в форме. Баварию включать не стал, потому что у них есть Левандовски, в Холланде и мбаппе они пока не нуждаются. В псж и в Италию им точно неинтересно.
    da da da
    da da da
    вчера в 21:15
    Холанд если перейдет в МС будет как Ибра в той Барсе))
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    вчера в 20:35
    Не важно куда, главное, чтобы своей игрой дарили радость всем нам.

    ilyafrom
    ilyafrom
    вчера в 20:23
    Из-за вируса у клубов финансовые трудности. Вряд ли летом стоит ожидать громкие трансферы
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 20:21
    Холанд в Барсу, черныш в Реал. Вернуть болельщиков на стадионы и смотрим отличный футбол.
    Nazi
    Nazi
    вчера в 20:06
    Как же надоело это бла бла бла ради бла бла бла :)

    Пишите про матчи, разбирайте схемы, а то все одно и тоже каждый день в разных форматах. Мбаппе в Реал, Холланд в Сити или Челси, или куда его еще пихают :)

    Сказали ведь шейхи, Мбаппе с Неймаром будут играть за ПСЖ :) Уймитесь наконец :)
    Djebrael
    Djebrael
    вчера в 19:52
    Спасибо за статью....ну судя по предварительным прикидкам летом будет не просто жарко, а "раскалено" до предела.....:))) ....думаю, что многие переходы так и останутся в проекте клубов и мыслях журналистов.... не будем гадать кто куда перейдет, посмотрим летом... единственное, что лично мне интересно, это судьба Джиджи....молодой Доннарумма уже давно раздумывает об уходе из Милана...он стал первым номером "россонери" уже в 16 лет, побив целый ряд клубных рекордов и достижений..... однако ярой преданности родному клубу этот страж ворот так и не приобрёл.... свой предыдущий контракт с командой он подписывал через цепочку скандалов (тогда болельщики долго не могли простить Доннарумме его поведения и отношения Милану).... и этим летом история может повториться, а так как его контракт закончится уже в 2021 году, то велик шанс, что он покинет Милан именно в ближайшее трансферное окно.... а вот кто захочет его взять и куда он захочет...
    Медив
    Медив
    вчера в 19:40
    Почитав статью можно подумать, что нефть снова по 150 баксов. Все варианты - ПСЖ или МанСи, МанСи или ПСЖ...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100