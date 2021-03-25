Жиру: «Мы не собираемся оправдываться за ничью с Украиной»

Нападающий «Челси» и сборной Франции дал комментарий после домашней ничьей с Украиной (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

В первом тайме мы доминировали, хорошо контролировали мяч, у нас были моменты, но мы не забили второй гол. Во втором тайме мы продолжали атаковать, но были ошарашены их голом из полумомента. Этот гол стал для нас определённой проблемой. Они начали играть плотнее, и нам стало ещё сложнее.

Мы не собираемся оправдываться. Мы были немного озадачены таким голом соперника и спрашивали себя, что с нами происходит. Это неприятно, но их команда очень хотела этого результата. Также нужно признать, что они провели очень хороший матч.