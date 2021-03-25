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Жиру: «Мы не собираемся оправдываться за ничью с Украиной»

25 марта 2021, 07:02
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру дал комментарий после домашней ничьей с Украиной (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

В первом тайме мы доминировали, хорошо контролировали мяч, у нас были моменты, но мы не забили второй гол. Во втором тайме мы продолжали атаковать, но были ошарашены их голом из полумомента. Этот гол стал для нас определённой проблемой. Они начали играть плотнее, и нам стало ещё сложнее.

Мы не собираемся оправдываться. Мы были немного озадачены таким голом соперника и спрашивали себя, что с нами происходит. Это неприятно, но их команда очень хотела этого результата. Также нужно признать, что они провели очень хороший матч.

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cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
25 марта в 09:40
После победы 7:1 трудно, а скорее всего невозможно настроить команду играть с максимальной самоотдачей. И наоборот, проигрыш 1:7 мобилизует команду приложить все силы, чтобы доказать, прежде всего себе самим, что это была не закономерность, а недоразумение! Так что, на мой взгляд, у украинцев перед игрой была мотивация выше, чем у французов. Что и привело к ТАКОМУ результату.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 марта в 08:05
Дешам провалил задачу настроя своей сборной на команду Украину. Такое ощущение, что во втором тайме французы вообще не были настроены на игру. У украинцев достойно отработали три центральных защитника, у Зинченко капитанская повязка добавила уверенности, Яремчук выдал огромный объем работы. Неожиданный и приятный результат для сборной Украины.
asraeil
asraeil
25 марта в 07:48
Ну еще пожалуй на то, что у Украины класс игроков выше....:(((
ЮЗИК
ЮЗИК
25 марта в 07:21
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