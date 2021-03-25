Облак: «На мой взгляд, Хорватия входит в топ-5 команд Европы»

Голкипер «Атлетико» и сборной Словении прокомментировал победу над Хорватией (1:0) в отборочном матче ЧМ -2022.

Мы ожидали трудного матча. На мой взгляд, Хорватия входит в топ-5 команд Европы. Но мы были очень дисциплинированы и очень хорошо сыграли в обороне. Это было действительно качественное выступление.