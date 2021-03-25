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Облак: «На мой взгляд, Хорватия входит в топ-5 команд Европы»

25 марта 2021, 07:13
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Голкипер «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак прокомментировал победу над Хорватией (1:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

Мы ожидали трудного матча. На мой взгляд, Хорватия входит в топ-5 команд Европы. Но мы были очень дисциплинированы и очень хорошо сыграли в обороне. Это было действительно качественное выступление.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ ДАША Д (раскрыть)
25 марта в 10:14, ред.
Менее трех лет они даже в топ 2 в мире входили, ну не как 5 лет назад.


Облак не Хорватию превознёс, а себя любимого хвалит, мол обыграли команду из топ 5 Европы. У хорват на сегодня хорошая команда, но не топ.
SHMEL
SHMEL
25 марта в 07:47
Хорваты после ЧМ сдали.
Вoлхв
Вoлхв
25 марта в 07:45
Ну и такое случается....
ДАША Д
ДАША Д
25 марта в 07:42
Она была в топ-5 лет пять назад.
mihaluch
mihaluch
25 марта в 07:35
Оборона и вратарь словенцев были на высоте.
beefs
beefs
25 марта в 07:28
Сам себя не похвалить....
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