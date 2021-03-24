Соу — лучший игрок «Ростова» в марте

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24 марта 2021, 15:46

Нападающий «Ростова» признан лучшим игроком клуба по итогам марта.

В пятерку лучших также вошли Сергей Песьяков, Хайтам Алисами, Максим Осипенко и Данил Глебов.

Али Соу — «Ростсельмаш — лучший игрок марта» 🏆



Свой выбор сделали болельщики на официальном сайте «Ростова». Нападающий получил среднюю оценку — 4,85.



Также в пятерку вошли: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Максим Осипенко и Данил Глебов. pic.twitter.com/q2qj3b602T — Football Club Rostov (@rostovfc) March 24, 2021