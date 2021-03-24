Соу — лучший игрок «Ростова» в марте

Нападающий «Ростова» Али Соу признан лучшим игроком клуба по итогам марта.
В пятерку лучших также вошли Сергей Песьяков, Хайтам Алисами, Максим Осипенко и Данил Глебов.
Али Соу — «Ростсельмаш — лучший игрок марта» 🏆— Football Club Rostov (@rostovfc) March 24, 2021
Свой выбор сделали болельщики на официальном сайте «Ростова». Нападающий получил среднюю оценку — 4,85.
Также в пятерку вошли: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Максим Осипенко и Данил Глебов. pic.twitter.com/q2qj3b602T
Напомним, что Али Соу был признан лучшим игроком матча 23-го тура РПЛ «Ротор» — «Ростов».