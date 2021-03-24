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Соу — лучший игрок «Ростова» в марте

24 марта 2021, 15:46

Нападающий «Ростова» Али Соу признан лучшим игроком клуба по итогам марта.

В пятерку лучших также вошли Сергей Песьяков, Хайтам Алисами, Максим Осипенко и Данил Глебов.

Напомним, что Али Соу был признан лучшим игроком матча 23-го тура РПЛ «Ротор» — «Ростов».

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
24 марта в 17:20, ред.
Али, Али, Али, Али!
Соу - вперед!!!
STVA 1
STVA 1
24 марта в 17:08
Не поспоришь!Лучший игрок!
Трезвый повар
Трезвый повар
24 марта в 17:03
Али Соу действительно лучший игрок Ростова в марте. Тащит всю атаку. Цепляется за каждый мяч. Надеюсь заключим с ним полноценный контракт
stanichnik
stanichnik
24 марта в 16:48
В четырёх играх - три гола и один украденный у него Сергеем Лапочкиным в скандальном матче с Химками. Отличный результат для дебютанта ростовского футбольного клуба. Ждём продолжения ударной серии в матчах с основными конкурентами за Еврокубки Спартаком, Рубином и Локомотивом.
Вoлхв
Вoлхв
24 марта в 16:08
Соглашусь, он был лучшим..
beefs
beefs
24 марта в 16:07
желаем и в дальнейшем играть только на победу, удачи...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
24 марта в 15:47
Мощно нацелен на гол. За сколько времени в Ростове появился результативный нап
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