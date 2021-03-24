Тедеско и Николич — претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в марте

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в марте. Об этом сообщает официальный твиттер РПЛ.
За приз будут бороться Доменико Тедеско («Спартак», 9 очков за 4 матча), Марко Николич («Локомотив», 12 очков за 4 матча), Сандро Шварц («Динамо», 9 очков за 4 матча), Леонид Слуцкий («Рубин», 9 очков за 4 матча) и Игорь Черевченко («Химки», 10 очков за 4 матча). Отдать свой голос вы можете по ссылке.
Но иногда "мнение автора не совпадает с мнением редакции")))
Но иногда "мнение автора не совпадает с мнением редакции")))
2 место Черевченко
2 место Черевченко
Разные команды, разные возможности, разные соперники в матчах...
Сложно определить лучшего, тем интереснее будет узнать, кто же в итоге будет - лучшим.
Чем сложнее определить лучшего тренера месяца, тем интригующее будет продолжение чемпионата России по футболу... И это тот случай, когда определить сложно потому, что успехи, достижения, результаты радуют, а соперники достойны друг друга!
Разные команды, разные возможности, разные соперники в матчах...
Сложно определить лучшего, тем интереснее будет узнать, кто же в итоге будет - лучшим.
Чем сложнее определить лучшего тренера месяца, тем интригующее будет продолжение чемпионата России по футболу... И это тот случай, когда определить сложно потому, что успехи, достижения, результаты радуют, а соперники достойны друг друга!
Даже интересно, кого выберут в итоге?
Даже интересно, кого выберут в итоге?