Тедеско и Николич — претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в марте

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24 марта 2021, 10:49

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в марте. Об этом сообщает официальный твиттер РПЛ .

За приз будут бороться («Спартак», 9 очков за 4 матча), («Локомотив», 12 очков за 4 матча), («Динамо», 9 очков за 4 матча), («Рубин», 9 очков за 4 матча) и («Химки», 10 очков за 4 матча). Отдать свой голос вы можете по ссылке.