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Тедеско и Николич — претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в марте

24 марта 2021, 10:49

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в марте. Об этом сообщает официальный твиттер РПЛ.

За приз будут бороться Доменико Тедеско («Спартак», 9 очков за 4 матча), Марко Николич («Локомотив», 12 очков за 4 матча), Сандро Шварц («Динамо», 9 очков за 4 матча), Леонид Слуцкий («Рубин», 9 очков за 4 матча) и Игорь Черевченко («Химки», 10 очков за 4 матча). Отдать свой голос вы можете по ссылке.

Тедеско и Николич — претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в марте

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 марта в 19:13
Нет, я внимательный!)

Но иногда "мнение автора не совпадает с мнением редакции")))
kts99
kts99
24 марта в 17:53
Соу красава
Сп62
Сп62
24 марта в 17:50
После Мальты безоговорочно лучший Черчес. Можно дальше не голосовать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ санек002 (раскрыть)
24 марта в 16:01
И я тоже
санек002
санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 марта в 15:05
анатоль я хоть и за спартак но всегда за адекватных товарищей и из других клубов!
санек002
санек002 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
24 марта в 15:03
а николич чем?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 марта в 13:51
Николич можно понять а тедеска чем прославился.
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
24 марта в 13:11
Хотелось бы, мы в последних матчах самая забивная команда РПЛ)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
24 марта в 12:27
Ты просто не внимателен. Я постоянно в топе "Лучший комментарий". А всем не угодишь, хотя я стараюсь
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 марта в 12:16
Черевченко - десять матчей без поражений, десять очков, Николич набрал на два больше, но сравните стоимость составов. Черевченко, без альтернатив.
Detroit_07
Detroit_07
24 марта в 12:11
Однозначно Черевченко. Реанимировал Химки.
Ironigor
Ironigor
24 марта в 12:09
Я думаю, что сделал за месяц Черевченко , это очень впечетляет !!! Однозначно Игорь!!!
Bom Bom
Bom Bom
24 марта в 11:56
Рывок Николича впечатляет
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 марта в 11:56
Вот когда захочешь, умеешь же сказать красиво!))+++
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
24 марта в 11:50, ред.
Лучший черевченко без вариантов. Он нагнул Слуцкого, нагнет и Семака
Futurista
Futurista ответ Командир танка (раскрыть)
24 марта в 11:49
У Тедеско преимущество...он не руководил командой со скамейки во время матчей...волевая победа)...
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
24 марта в 11:46
Тедеско...
Командир танка
Командир танка
24 марта в 11:41, ред.
однозначно Локомотив, причем тут бороться?) 4 игры максимальный результат. сопли и слюни разводить смысла нету, при чем тут Тедеско и остальные

2 место Черевченко
Q-J-G
Q-J-G
24 марта в 11:15
Очень достойные кандидаты в этом списке!

Разные команды, разные возможности, разные соперники в матчах...
Сложно определить лучшего, тем интереснее будет узнать, кто же в итоге будет - лучшим.

Чем сложнее определить лучшего тренера месяца, тем интригующее будет продолжение чемпионата России по футболу... И это тот случай, когда определить сложно потому, что успехи, достижения, результаты радуют, а соперники достойны друг друга!
makkie
makkie
24 марта в 11:14
Все кандидаты отлично себя проявили и заслуживают звания Тренер месяца.
Даже интересно, кого выберут в итоге?
LOpp
LOpp
24 марта в 11:08
однозначно Черевченко!
KnowSoccer
KnowSoccer
24 марта в 11:03
Черевченко или Николич
drug01
drug01
24 марта в 11:02
Быстро растут молодцы
Caniggia
Caniggia
24 марта в 11:00
Галицкий отдал свой голос за Мусаева.
mihaluch
mihaluch
24 марта в 10:55
Конечно Черевченко команда на вылет стояла.
Трезвый повар
Трезвый повар
24 марта в 10:52
Лучший тренер Игорь Черевченко
sv_1969
sv_1969
24 марта в 10:51
А как же СерОжа?))
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