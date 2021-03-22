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Рейтинг претендентов на «Золотой мяч»: Мбаппе и Холанд прекрасны, но Левандовски по-прежнему №1

вчера, 21:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
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Позади почти три месяца футбола, и «Соккер.ру» готов назвать претендентов на «Золотой мяч».

В 2020 году France Football решил не вручать «Золотой мяч», но мы-то знаем, что бесспорно лучший футболист прошлого года — это Роберт Левандовски, который провел феноменальный год вместе с «Баварией» и заслужил желанный индивидуальный трофей как никто другой. Надеемся, в этом году у французов не будет поводом выбросить белый флаг, и награда найдет достойнейшего героя.

В любом случае вручение «Золотого мяча» произойдет не раньше декабря, а основные контрольные точки впереди — решающие матчи Лиги чемпионов и Евро-2020 повлияют на выбор победителя. Тем не менее уже сейчас костяк соискателей трофея определен, и почему бы нам всем вместе не отметить футболистов, которые круто стартовали в 2021-м и имеют шансы на персональное признание по итогам года?

Если бы «Золотой мяч» вручался прямо сейчас…

11. Рубен Диаш («Манчестер Сити»; Португалия)

Бывший игрок «Бенфики» блестяще влился в состав «Манчестер Сити» и стал главным открытием текущего сезона среди защитников. Диаш придал обороне «горожан» стройности, которой, возможно, не хватало для победы, о которой мечтает Хосеп Гвардиола — в Лиге чемпионов. А летом Рубен постарается помочь сборной Португалии защитить титул чемпионов Европы (сам он на Евро-2016 не выступал). «Золотые мячи» не любят защитников, но Рубен Диаш может стать выдающимся кандидатом, если подтвердит свой заметный невооруженным глазом прогресс командными титулами.

10. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»; Португалия)

Еще один португалец тоже играет в Манчестере, но представляет другой клуб. Бруну надеется завоевать для МЮ победу в Лиге Европы, есть у него планы и на Евро-2016, где у Португалии будет ярчайшая группа атаки: Роналду, Жоау Фелиш, Бруну Фернандеш, Диого Жота, Андре Силва, Бернарду Силва. С начала года Бруну забил уже 9 голов и сделал 5 ассистов, он несомненный лидер и самый ценный игрок «Манчестер Юнайтед».

9. Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия)

Роналду мечтает сравняться по количеству «Золотых мячей» с Месси, но в этом году сделать это будет непросто, ведь Криштиану уже вылетел из Лиги чемпионов вместе с «Ювентусом», а Скудетто в этом году «Старой Синьоре» не подадут к столу. Португалец держится в топ-10 благодаря личной статистике, но выиграть «Золотой мяч» он сможет только в случае феноменальной игры на Евро и еще одного титула со сборной Португалии.

8. Карим Бензема («Реал»; Франция)

Как известно, Бензема не играет за сборную Франции, и отсутствие международной карьеры сводит шансы Карима на «Золотой мяч» к нулю. Но и не отметить француза нельзя, тем более Бензема в огне после возвращения из лазарета: в четырех матчах форвард забил 6 голов и добавил к ним результативную передачу. «Реал» продолжает борьбу в Лиге чемпионов и сохраняет шансы на титул в Примере, чем во многом обязан Кариму.

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия)

На счету одного из лучших плеймейкеров современного футбола 5 голов и 5 результативных передач с начала года, а также большие надежды на многочисленные титулы с «Манчестер Сити». Кевин на протяжении нескольких лет вхож в число лучших футболистов планеты, а в этом году бельгиец может включиться в драку за «Золотой мяч», ведь на его стороне точно будут командные титулы. Вопрос в их количестве и размере вклада Де Брюйне в их завоевание.

6. Ромелу Лукаку («Интер»; Бельгия)

После переезда в Милан Лукаку демонстрирует по-настоящему монструозный футбол, бельгиец неоднократно демонстрировал показательное доминирование над защитниками, да из забивает с завидной регулярностью. У Ромелу почти наверняка будет Скудетто, а вот в Лиге чемпионов «Интер» выступил позорно, так что решающий рывок бельгиец сможет сделать посредством чемпионата Европы.

5. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»; Германия)

Де Брюйне хорош, но он точно не единственный и, возможно, не главный герой «Сити». Гюндоган проводит феноменальный сезон, за неполные 3 месяца 2021 года Илкай забил уже 12 голов, что не может не впечатлять. Пожалуй, сейчас Гюндоган — это самый неожиданный из реальных претендентов на «Золотой мяч». И он может собрать еще немало вистов вместе с «Манчестер Сити» и сборной Германии на прощальном для Йоахима Лева большом турнире.

4. Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд»; Норвегия)

С учетом сложнейшей жеребьевки следующего раунда Лиги чемпионов и непопадания сборной Норвегии на Евро шансы Эрлинга Холанда на «Золотой мяч» с каждым месяцем будут таять. Норвежца спасут разве что 100 забитых голов в 2021 году. Холанд невероятен, у его 16 голов и 5 ассистов с начала года, но для реальной борьбы за «Золотой мяч» ему, как минимум, нужно играть за команду, претендующую на все титулы.

3. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

После унылого старта сезона Месси вернул себе отличное настроение и сейчас помогает «Барселоне» оказывать давление на «Атлетико» в чемпионской гонке Ла Лиги. 19 голов и 8 результативных передач с начала года — это очень много, а вот вылет из Лиги чемпионов от ПСЖ является серьезнейшим сдерживающим фактором на пути к седьмому «Золотому мячу».

2. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»; Франция)

Мбаппе выбил «Барселону» из Лиги чемпионов, а потом вернул ПСЖ статус главного фаворита Лиги 1 победными дублями в ворота прямых конкурентов — «Лилля» и «Лиона». Килиан забил уже 16 голов в 2021 году, а на Евро он будет бороться за победу в составе сборной Франции. Килиан на 100% готов к борьбе за «Золотой мяч».

1. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)

Уже в апреле нас ждут матчи, которые окажут серьезное влияние на определение победителя «Золотого мяча», ведь в четвертьфинале Лиги чемпионов встретятся два фаворита — Левандовски и Мбаппе. Роберт, ставший лучшим футболистом прошлого года, не сбавляет оборотов, на его счету 22 гола за «Баварию» с начала года, поляка невозможно остановить. Если мюнхенцы и Левандовски снова добьются успеха в Лиге чемпионов, обыграв по пути к финалу ПСЖ и «Манчестер Сити» с голами Роберта, то поляк станет большим фаворитом гонки по итогам полугодия. Тем более, France Football должен ему, не так ли?

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112910415
112910415
сегодня в 17:25
время Роберта пришло, однако !
Estiva
Estiva
сегодня в 10:05
Эти лягуханы должны Леве 2 золотых мяча и точка! Никаких спекуляций на эту тему быть не должно в принципе!
Ronaldo_ CR7
Ronaldo_ CR7
сегодня в 06:13
Почему Месси опять в 3 игроков за мяч ведь он вообще ничего не сделал нежели Роналду
Месси в этом году полнаюый 8а и 6золотой мяч он тоже получил не заслуженно когда должен был получить Роберт Левандовски
RR117
RR117
сегодня в 06:07, ред.
Играть и забивать в Баварии это одно, а играть и забивать в сб.Польше это другое.
Посмотрим как Роберт проявит себя на ЧЕ, где и группа у него равная его сборной.

Ну а нахождение Месси в тройке, это вообще отдельная тебя, полнейший бред.

Роналду отстает от Месси по голам в 21 году лишь на 4 мяча, при этом посмотрите, в какой ж. играет португалец и в какой аргентинец.

Таких атак как в Барселоне, быстрых движений мяча, разрезающих передач, в Ювентусе в жизни не видели.
St David
St David
сегодня в 04:59
И в списке 11 лучших игроков нет Кейна? Или он только на "Золотую бутсу" претендует?
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 03:41
Я бы ещё в этом сезоне Альбу выделил бы
амурец
амурец
сегодня в 02:35
Месси третий? выше чем Холланд и де Брюйне? смех да и только
Gelious
Gelious ответ Scarlet Witch (раскрыть)
вчера в 22:18
Так у этого Роналду такая же ситуация. Отличный показатель голов на матч. И вылет в той же стадии ЛЧ. И на чемпионате не на первом месте. И его нахождение в тройке тоже вызвало бы вопросы.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:09
ЛеванГОЛьский заслужил ЗМ.
Scarlet Witch
Scarlet Witch ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 22:03
"Нечто" это тащёр в десятке. Толерантность решает.
Djebrael
Djebrael
вчера в 21:49
Спасибо ...очень хорошая статья....было бы справедливо, что Роберт получил не только "мячик" этого года, но еще и прошлого.... НО...при всей моей симпатии к польско-немецкой машине, а она работает на запредельном форсаже... но у Килиан, а уж тем более если Месси разыграется, то будет битва за "мячик" ....очень хочется, чтобы это была действительно битва титанов современного футбола... хочется посмотреть не просто хороший футбол, но и красивую игру лучших из лучших...и пусть победит лучший!!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 21:44
Диаш, Фернандеш. Все понятно. португальцы, французы и т. д. А вот поляк из восточной Европы!!! Очень жалко, что никто из хорватов, румынов и чехов так громко не заявлял о себе.
Gelious
Gelious
вчера в 21:44
Месси 3 блин это просто нечто
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 21:41
Левандовски! Топ игрок!
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:40, ред.
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