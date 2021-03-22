Рейтинг претендентов на «Золотой мяч»: Мбаппе и Холанд прекрасны, но Левандовски по-прежнему №1

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вчера, 21:30

Позади почти три месяца футбола, и «Соккер.ру» готов назвать претендентов на «Золотой мяч».

В 2020 году France Football решил не вручать «Золотой мяч», но мы-то знаем, что бесспорно лучший футболист прошлого года — это Роберт Левандовски, который провел феноменальный год вместе с «Баварией» и заслужил желанный индивидуальный трофей как никто другой. Надеемся, в этом году у французов не будет поводом выбросить белый флаг, и награда найдет достойнейшего героя.

В любом случае вручение «Золотого мяча» произойдет не раньше декабря, а основные контрольные точки впереди — решающие матчи Лиги чемпионов и Евро-2020 повлияют на выбор победителя. Тем не менее уже сейчас костяк соискателей трофея определен, и почему бы нам всем вместе не отметить футболистов, которые круто стартовали в 2021-м и имеют шансы на персональное признание по итогам года?

Если бы «Золотой мяч» вручался прямо сейчас…

11. Рубен Диаш («Манчестер Сити»; Португалия)

Бывший игрок «Бенфики» блестяще влился в состав «Манчестер Сити» и стал главным открытием текущего сезона среди защитников. Диаш придал обороне «горожан» стройности, которой, возможно, не хватало для победы, о которой мечтает Хосеп Гвардиола — в Лиге чемпионов. А летом Рубен постарается помочь сборной Португалии защитить титул чемпионов Европы (сам он на Евро-2016 не выступал). «Золотые мячи» не любят защитников, но Рубен Диаш может стать выдающимся кандидатом, если подтвердит свой заметный невооруженным глазом прогресс командными титулами.

10. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»; Португалия)

Еще один португалец тоже играет в Манчестере, но представляет другой клуб. Бруну надеется завоевать для МЮ победу в Лиге Европы, есть у него планы и на Евро-2016, где у Португалии будет ярчайшая группа атаки: Роналду, Жоау Фелиш, Бруну Фернандеш, Диого Жота, Андре Силва, Бернарду Силва. С начала года Бруну забил уже 9 голов и сделал 5 ассистов, он несомненный лидер и самый ценный игрок «Манчестер Юнайтед».

9. Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия)

Роналду мечтает сравняться по количеству «Золотых мячей» с Месси, но в этом году сделать это будет непросто, ведь Криштиану уже вылетел из Лиги чемпионов вместе с «Ювентусом», а Скудетто в этом году «Старой Синьоре» не подадут к столу. Португалец держится в топ-10 благодаря личной статистике, но выиграть «Золотой мяч» он сможет только в случае феноменальной игры на Евро и еще одного титула со сборной Португалии.

8. Карим Бензема («Реал»; Франция)

Как известно, Бензема не играет за сборную Франции, и отсутствие международной карьеры сводит шансы Карима на «Золотой мяч» к нулю. Но и не отметить француза нельзя, тем более Бензема в огне после возвращения из лазарета: в четырех матчах форвард забил 6 голов и добавил к ним результативную передачу. «Реал» продолжает борьбу в Лиге чемпионов и сохраняет шансы на титул в Примере, чем во многом обязан Кариму.

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия)

На счету одного из лучших плеймейкеров современного футбола 5 голов и 5 результативных передач с начала года, а также большие надежды на многочисленные титулы с «Манчестер Сити». Кевин на протяжении нескольких лет вхож в число лучших футболистов планеты, а в этом году бельгиец может включиться в драку за «Золотой мяч», ведь на его стороне точно будут командные титулы. Вопрос в их количестве и размере вклада Де Брюйне в их завоевание.

6. Ромелу Лукаку («Интер»; Бельгия)

После переезда в Милан Лукаку демонстрирует по-настоящему монструозный футбол, бельгиец неоднократно демонстрировал показательное доминирование над защитниками, да из забивает с завидной регулярностью. У Ромелу почти наверняка будет Скудетто, а вот в Лиге чемпионов «Интер» выступил позорно, так что решающий рывок бельгиец сможет сделать посредством чемпионата Европы.

5. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»; Германия)

Де Брюйне хорош, но он точно не единственный и, возможно, не главный герой «Сити». Гюндоган проводит феноменальный сезон, за неполные 3 месяца 2021 года Илкай забил уже 12 голов, что не может не впечатлять. Пожалуй, сейчас Гюндоган — это самый неожиданный из реальных претендентов на «Золотой мяч». И он может собрать еще немало вистов вместе с «Манчестер Сити» и сборной Германии на прощальном для Йоахима Лева большом турнире.

4. Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд»; Норвегия)

С учетом сложнейшей жеребьевки следующего раунда Лиги чемпионов и непопадания сборной Норвегии на Евро шансы Эрлинга Холанда на «Золотой мяч» с каждым месяцем будут таять. Норвежца спасут разве что 100 забитых голов в 2021 году. Холанд невероятен, у его 16 голов и 5 ассистов с начала года, но для реальной борьбы за «Золотой мяч» ему, как минимум, нужно играть за команду, претендующую на все титулы.

3. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

После унылого старта сезона Месси вернул себе отличное настроение и сейчас помогает «Барселоне» оказывать давление на «Атлетико» в чемпионской гонке Ла Лиги. 19 голов и 8 результативных передач с начала года — это очень много, а вот вылет из Лиги чемпионов от ПСЖ является серьезнейшим сдерживающим фактором на пути к седьмому «Золотому мячу».

2. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»; Франция)

Мбаппе выбил «Барселону» из Лиги чемпионов, а потом вернул ПСЖ статус главного фаворита Лиги 1 победными дублями в ворота прямых конкурентов — «Лилля» и «Лиона». Килиан забил уже 16 голов в 2021 году, а на Евро он будет бороться за победу в составе сборной Франции. Килиан на 100% готов к борьбе за «Золотой мяч».

1. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)