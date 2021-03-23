Ибрагимович заплакал, рассказывая о реакции сына на его отъезд в сборную

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, недавно возвратившийся в сборную Швеции, заплакал, отвечая на вопрос о реакции сыновей на его отъезд в расположение национальной команды.
Как дети восприняли моё возвращение в сборную? Винсент плакал, когда я уходил. Я скучаю по ним, но они рады за меня, и сейчас всё хорошо.
Wow Ibrahimovic getting in tears talking about his son crying for the emotion of seeing his dad with national team pic.twitter.com/o8N7lajRvf— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 22, 2021