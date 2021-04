Ибрагимович заплакал, рассказывая о реакции сына на его отъезд в сборную

Нападающий «Милана» , недавно возвратившийся в сборную Швеции, заплакал, отвечая на вопрос о реакции сыновей на его отъезд в расположение национальной команды.

Wow Ibrahimovic getting in tears talking about his son crying for the emotion of seeing his dad with national team pic.twitter.com/o8N7lajRvf