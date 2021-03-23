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Ибрагимович заплакал, рассказывая о реакции сына на его отъезд в сборную

23 марта 2021, 01:48

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, недавно возвратившийся в сборную Швеции, заплакал, отвечая на вопрос о реакции сыновей на его отъезд в расположение национальной команды.

Как дети восприняли моё возвращение в сборную? Винсент плакал, когда я уходил. Я скучаю по ним, но они рады за меня, и сейчас всё хорошо.

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Все комментарии
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
23 марта в 07:46
ибракадабра
ОПС
ОПС
23 марта в 06:15
Это слезы счастья.
Ozabot
Ozabot ответ Остапчук 67 (раскрыть)
23 марта в 06:09
Поэтому Австралию сейчас и затопило как никогда.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 марта в 05:52
Ибра и плакать несовместимы.
Остапчук 67
Остапчук 67
23 марта в 01:55
А разве боги плачут?
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