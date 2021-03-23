Ибрагимович заплакал, рассказывая о реакции сына на его отъезд в сборную

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23 марта 2021, 01:48

Нападающий «Милана» , недавно возвратившийся в сборную Швеции, заплакал, отвечая на вопрос о реакции сыновей на его отъезд в расположение национальной команды.

Как дети восприняли моё возвращение в сборную? Винсент плакал, когда я уходил. Я скучаю по ним, но они рады за меня, и сейчас всё хорошо.