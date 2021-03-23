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Олич поприветствовал футболистов ЦСКА перед тренировкой команды

23 марта 2021, 17:17

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич поприветствовал своих новых подопечных перед тренировкой команды.

«Я ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришёл в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем, как надо», – сказал Олич на русском языке.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
23 марта в 20:13
Акинфеева это не остановит!😜
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
23 марта в 19:12
Ну да, на 3 буквы его уже не пошлешь))
Сантус
Сантус
23 марта в 19:09
...Запрягайте хлопцы кони....)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
23 марта в 19:01
Не получится у него. Но человек он был хороший, как и футболист. Скромный и молодой ещё.
shur
shur
23 марта в 18:48
...понятно что ЦСКА, понятно что ответственно, но это уже не первый случай в
европейском футболе, надо поддержать очень неплохого футболиста, ныне
тренера одной из самых популярных команд в России, поехали!!!
SHMEL258
SHMEL258
23 марта в 18:30
Ну всё, понеслась...
Очень сильно рассчитываю, что Ивица найдёт мотивацию для ударного финиша чемпионата.
RamonCSKA
RamonCSKA
23 марта в 18:10
Он так хорошо по русски разговаривает, может быть и будет толк, знание языка огромный плюс
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 18:08
Знает русский язык,это хорошо!
goalaktika
goalaktika
23 марта в 17:57
Ну что же, пожеланиям удачи!
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
23 марта в 17:50
Тогда бы сборная Хорватии плелась где-нибудь на уровне Казахстана в рейтинге ФИФА)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
23 марта в 17:43
Как футболист он мне нравился. Посмотрим что за тренер.
blitz
blitz
23 марта в 17:38
Может теперь и Влашич останется еще и на следующий сезон, раз пришел к нам Олич.
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
23 марта в 17:36, ред.
Если бы они еще и думать по-русски могли...вообще было бы отлично)...
Ironigor
Ironigor
23 марта в 17:33
Не знаю почему, но верю в Удачу Олича в ЦСКА !!!
makkie
makkie
23 марта в 17:31
Всё таки как хорошо, что хорваты, словаки, чехи и другие славянские народности могут говорить на русском языке. Большой плюс для Олича.
beefs
beefs
23 марта в 17:30
ну что же, что ни делается, все к лучшему...
Великолепный
Великолепный
23 марта в 17:27
Добро пожаловать домой!
Djebrael
Djebrael
23 марта в 17:24
Очень хорошо, что он говорит и понимает на русском...это для него будет очень большой плюс...
Futurista
Futurista
23 марта в 17:21
bratskij
bratskij
23 марта в 17:21
Добро пожаловать Ивица!!!
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