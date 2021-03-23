Олич поприветствовал футболистов ЦСКА перед тренировкой команды

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич поприветствовал своих новых подопечных перед тренировкой команды.
«Я ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришёл в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем, как надо», – сказал Олич на русском языке.
европейском футболе, надо поддержать очень неплохого футболиста, ныне
тренера одной из самых популярных команд в России, поехали!!!
европейском футболе, надо поддержать очень неплохого футболиста, ныне
тренера одной из самых популярных команд в России, поехали!!!
Очень сильно рассчитываю, что Ивица найдёт мотивацию для ударного финиша чемпионата.
Очень сильно рассчитываю, что Ивица найдёт мотивацию для ударного финиша чемпионата.