Олич поприветствовал футболистов ЦСКА перед тренировкой команды

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23 марта 2021, 17:17

Новый главный тренер ЦСКА поприветствовал своих новых подопечных перед тренировкой команды.

«Я ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришёл в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем, как надо», – сказал Олич на русском языке.