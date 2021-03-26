Иммобиле: «Забил за Италию — как скинул груз с плеч»

Нападающий «Лацио» и сборной Италии прокомментировал свой гол в ворота Северной Ирландии в отборочном матче ЧМ -2022 (2:0).

Я почувствовал, как скинул груз с плеч. Потому что я полтора года не забивал с игры за сборную Италии.

Я поскользнулся в первом моменте, вратарь забрал мяч во втором, так что я был расстроен и дал волю эмоциям после того, как забил с третьей попытки.

Конкуренция за места в сборной только усиливает нацеленность на ворота и желание помочь команде. Белотти забил в прошлый раз, я забил в этот, так что людям нужно больше верить в эту команду Италии.