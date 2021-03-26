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Иммобиле: «Забил за Италию — как скинул груз с плеч»

26 марта 2021, 01:18
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 0Логотип футбольный клуб Северная ИрландияСеверная ИрландияМатч завершен

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал свой гол в ворота Северной Ирландии в отборочном матче ЧМ-2022 (2:0).

Я почувствовал, как скинул груз с плеч. Потому что я полтора года не забивал с игры за сборную Италии.

Я поскользнулся в первом моменте, вратарь забрал мяч во втором, так что я был расстроен и дал волю эмоциям после того, как забил с третьей попытки.

Конкуренция за места в сборной только усиливает нацеленность на ворота и желание помочь команде. Белотти забил в прошлый раз, я забил в этот, так что людям нужно больше верить в эту команду Италии.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
26 марта в 05:55
2-0 и вполне достаточно.
Ironigor
Ironigor
26 марта в 01:52
Может быть этот гол подстегнёт его на голевую серию ?!!
David Young
David Young
26 марта в 01:21
Это был важный гол для Чиро.

В этом отборе он вполне может забить много мячей.
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