Ионов может пропустить матчи со Словенией и Словакией

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26 марта 2021, 12:37

Сборная России продолжает подготовку к матчу квалификации ЧМ -2022 со Словенией.

Полузащитник «Краснодара» , у которого был зафиксирован спазм, проходит физиотерапевтические процедуры в отеле. По итогам дополнительного обследования будет принято решение о его дальнейшем участии в сборе и двух ближайших матчах. Остальные игроки занимаются в общей группе.

Россия сыграет со Словенией 27 марта, со Словакией – 30 марта.

В первом туре Россия обыграла Мальту со счетом 3:1.