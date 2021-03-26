Ионов может пропустить матчи со Словенией и Словакией

Сборная России продолжает подготовку к матчу квалификации ЧМ-2022 со Словенией.
Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов, у которого был зафиксирован спазм, проходит физиотерапевтические процедуры в отеле. По итогам дополнительного обследования будет принято решение о его дальнейшем участии в сборе и двух ближайших матчах. Остальные игроки занимаются в общей группе.
Россия сыграет со Словенией 27 марта, со Словакией – 30 марта.
В первом туре Россия обыграла Мальту со счетом 3:1.
А ЧТО ЕГО НЕ БУДЕТ , ТАК ЭТО К ЛУЧШЕМУ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ СБОРНОЙ. А ЕМУ ЛИЧНО ЗДОРОВЬЯ.
А ЧТО ЕГО НЕ БУДЕТ , ТАК ЭТО К ЛУЧШЕМУ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ СБОРНОЙ. А ЕМУ ЛИЧНО ЗДОРОВЬЯ.
Жаль если не сможет принять участие в следующих играх.
Жаль если не сможет принять участие в следующих играх.
не по спортивному как то. Или всем или не кому.
не по спортивному как то. Или всем или не кому.