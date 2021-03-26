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Ионов может пропустить матчи со Словенией и Словакией

26 марта 2021, 12:37
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Сборная России продолжает подготовку к матчу квалификации ЧМ-2022 со Словенией.

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов, у которого был зафиксирован спазм, проходит физиотерапевтические процедуры в отеле. По итогам дополнительного обследования будет принято решение о его дальнейшем участии в сборе и двух ближайших матчах. Остальные игроки занимаются в общей группе.

Россия сыграет со Словенией 27 марта, со Словакией – 30 марта.

В первом туре Россия обыграла Мальту со счетом 3:1.

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Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy
26 марта в 19:31
" Отряд не заметил потери бойца...")))
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
26 марта в 15:59
Здоровья конечно Алексею, но хорошо что его на поле не будет.
LAISMEN
LAISMEN
26 марта в 15:49
Это только на пользу. Да и Семенова может также по какой ни будь причине пропустить матч.
За адекватность
За адекватность
26 марта в 15:05
Да он по большому счету и с Мальтой матч пропустил, хоть и был на поле, так что невелика потеря на мой субъективный взгляд.
Caniggia
Caniggia
26 марта в 14:45
Видимо, для нас - это усиление. Ещё бы усилиться надо выводом из состава Ахметова.
Tostao
Tostao
26 марта в 14:10
Судя по матчу с грозной Мальтой, его надо отправить со сборов домой.
Союзник противников
Союзник противников
26 марта в 13:51
Не потеря.Хвалёной скорости в прошедшем матче не добавил.Ползали большую часть матча,как тараканы на сносях.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 13:25
Не кто и не заметит!
112910415
112910415
26 марта в 13:21
будет очень трудно, но как-то переживём
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Трезвый повар (раскрыть)
26 марта в 13:21
Исправили, спасибо!
Трезвый повар
Трезвый повар
26 марта в 13:18
Ростов ещё в прошлом году продал Ионова в Краснодар
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
26 марта в 13:17
МОДЕРАТОРАМ....ИОНОВ ПОЛУЗАЩИТНИК КРАСНОДАРА , А НЕ РОСТОВА...). НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПОПРАВОЧКА. БЕЗ ОБИД.
А ЧТО ЕГО НЕ БУДЕТ , ТАК ЭТО К ЛУЧШЕМУ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ СБОРНОЙ. А ЕМУ ЛИЧНО ЗДОРОВЬЯ.
Шуnя771
Шуnя771
26 марта в 13:14
Один из лучших игроков сборной и не только.

Жаль если не сможет принять участие в следующих играх.
Djebrael
Djebrael
26 марта в 12:50, ред.
Ну вот даже сказать, что все это крах для сборной, язык не поворачивается....мак не давал урожая три года и голода не было.....если уж о ком и говорить, так это то, что в целом матч против Мальты лишний раз показал, что в сборной России сейчас по классу есть Головин и все остальные.....причем Саша одинаково полезно играл на обеих позициях ( и «десятки», и одного из двух опорных)....ну а гол Мальты это просто чудовищный привоз Ионова, который вообще не совсем понятно что делал в стартовом составе при его нынешней игре за Краснодар.... об этом матче мы уже через месяц не будем помнить.... выиграли на минималках, но никакого позитива этим матчем сборная не дала....ждем Словению и Словакию для каких-либо выводов....
Байкал-38
Байкал-38
26 марта в 12:47
Алексею здоровья, но его отсутствие пойдёт на пользу сборной. Зачем его вообще вызывают?
амурец
амурец
26 марта в 12:45
на это можно надеется?
Василий 50
Василий 50
26 марта в 12:45
Он не ключевой игрок, перебьемся...
mihaluch
mihaluch
26 марта в 12:42
Большого горя не будет.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
26 марта в 12:41
Кто попросил тому добавили очки, а кто не просил не добавили?
не по спортивному как то. Или всем или не кому.
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