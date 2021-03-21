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Кучаев играл с «Зенитом» на уколах, он пропустит молодёжный Евро

21 марта 2021, 23:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев не поможет молодёжной сборной России на Евро.

Как сообщается, хавбек играл на уколах в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3). У футболиста были проблемы с икроножной мышцей, он испытывал болевые ощущения, однако в ЦСКА настояли на его участии в матче.

15 марта Кучаев был включен в заявку молодёжной команды на Евро, однако 17 марта состоялась игра с «Зенитом». Медобследование выявило у полузащитника мышечную травму, в сборной его заменил Константин Тюкавин.

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dy5gbrxt2xp2
dy5gbrxt2xp2 ответ Ironigor (раскрыть)
23 марта в 11:36
ЭТОТ ФАКТ ПОЛНОСТЬЮ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ГАНЧАРЕНКО КАК „ПАПУ"! НОРМАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР БЫ ОСТАВИЛ КУЧАЕВА ДОЛЕЧИВАТЬСЯ, И ВЫПУСТИЛ БЫ ТИКНИЗЯНА В ОПОРНИКИ. А АХМЕТОВА В ПОДНАПАДАЮЩИЕ! НО ГАНЧАР ПОСТАВИЛ БОЛЬНОГО В П/ З- ТУ , А БОЛЬНЫХ НА ЗАЩИТУ АХМЕТОВА И ОБЛЯКОВА В ОПОРНИКИ! И ВСЕ МАТЧ БЫЛ ЭТИМ ПРОИГРАН!
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
22 марта в 20:35
Ух,ты,да ты всё знаешь,как очевидец! Тайный агент...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Союзник противников (раскрыть)
22 марта в 18:38
Я тебе напомню лишь один случай. Один из многих, И этот случай, и рядом не стоит с другими, которые были у соперников.
В ЛЧ помнишь, когда Фернандес получив травму, лёжа, просил помощи у медицины? Вы вели в счёте). Медицина выбегает, но тут их Виктор останавливает в истеричной форме. Все, это было на камеру.
Шенников, в еврокубке получает травму, хромает, показывая, что ему нужна замена. Но его целый тайм держат на поле! И только потом идёт замена. Результат:Шенников в лазарете.
Ради чего? Ради булок Гинера!?). Который обанкротившись, свое спасение видел в призовых).
Так что твое "провидец" не по адресу. У меня факты! А у коней, чуть что, так сразу Спартак, им спартач, хряк, ну и т.п.).
Ответил сейчас. Раньше не было возможности.
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
22 марта в 10:40
Провидец рассказал про "Спартак"!"Давно замечал"...
Союзник противников
Союзник противников
22 марта в 10:38
И что,здорово помог???Поэтому центр и прос...,вместе с Ванькой и Ильзаткой.
ДАША Д
ДАША Д
22 марта в 07:29
Матч за клуб важнее игр за сборную.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 марта в 04:33
Как будто некем было заменить а так рисковали здоровьем парня.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ beefs (раскрыть)
22 марта в 04:22
Почему новая? Так было всегда у коней. Надеюсь, что было. Победа любой ценой. Я давно отмечал это.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 марта в 01:03
В принципе на месте Кучаева мог сыграть Влашич, а Ахметова можно было ставить под Рондона , а в опорником либо грузина , либо норвежца
beefs
beefs
22 марта в 00:54
Новая черта Ганчаренко, неожиданно....
Lu4nik
Lu4nik
22 марта в 00:47
а теперь на секунду представьте, что ЦСКА одержал победу.. Ваше мнение такое же?
Ironigor
Ironigor
22 марта в 00:07
Ещё одна кривая сторона Ганчаренко, как можно было выпускать на игру с травмой игрока, ещё и под уколами. Доктора точно должны были оповестить тренера об этом. А уж тренер берет на себя ответственность выпускать или нет на игру футболиста. И это большой риск и ответственность за здоровье игрока. Я бы даже сказал это безграмотность и преступление. И если бы он во время матча усугубил эту травму,могли бы быть очень тяжёлые последствия и может быть Костя распрощался бы с футболом и своим радужным будущим. Это ужасный поступок со стороны гл.тренера Ганчаренко. Ну хорошо что всё так закончилось для Кости. Желаю ему скорейшего выздоровления!!! Удачи и Успехов Костику!!! Всем добра!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 марта в 00:04
Витя наш во всей красе. Ну толку то , что парень сыграл??? Все равно проиграли, а теперь без Евро остался парень. Беречь надо молодежь , парень и так долго лечился и вот опять началось. Ведь в этом матче Костя был совсем незаметен, теперь ясно почему. Жаль, очень жаль парня.
Здоровья Косте и скорейшего возвращения в строй.
Всем здоровья.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
21 марта в 23:55
Фокусы лучшего тренера Европы - Гончаренко.
1bear
1bear
21 марта в 23:46
нельзя на обезболивающих играть - можно усугубить травму легко
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