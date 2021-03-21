Кучаев играл с «Зенитом» на уколах, он пропустит молодёжный Евро

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21 марта 2021, 23:42

Полузащитник ЦСКА не поможет молодёжной сборной России на Евро.

Как сообщается, хавбек играл на уколах в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3). У футболиста были проблемы с икроножной мышцей, он испытывал болевые ощущения, однако в ЦСКА настояли на его участии в матче.

15 марта Кучаев был включен в заявку молодёжной команды на Евро, однако 17 марта состоялась игра с «Зенитом». Медобследование выявило у полузащитника мышечную травму, в сборной его заменил .