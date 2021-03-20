Оздоев испытывает мышечный дискомфорт. Он будет тренироваться индивидуально

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20 марта 2021, 12:26

Сегодня, 20 марта, сборная России проведёт тренировку в Сочи в рамках подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

По информации источника, полузащитник «Зенита» не будет принимать участие в командном занятии, так как испытывает мышечный дискомфорт. Хавбек будет заниматься по индивидуальной программе.

В предстоящей квалификации сборная России сыграет с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Ранее стало известно, что сборной России не поможет полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.