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Оздоев испытывает мышечный дискомфорт. Он будет тренироваться индивидуально

20 марта 2021, 12:26

Сегодня, 20 марта, сборная России проведёт тренировку в Сочи в рамках подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

По информации источника, полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не будет принимать участие в командном занятии, так как испытывает мышечный дискомфорт. Хавбек будет заниматься по индивидуальной программе.

В предстоящей квалификации сборная России сыграет с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Ранее стало известно, что сборной России не поможет полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

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SAFqwer
SAFqwer
21 марта в 17:52
Заранее ищут оправдания нулевой ничьей с великой Мальтой...Дискомфорт, диарея,гонорея...
Caniggia
Caniggia
20 марта в 13:27
Что Отстоев вообще в сборной делает?
LAISMEN
LAISMEN
20 марта в 12:44
Как бы это в дальнейшем не повлияло на очередные привозы голов в наши ворота......
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