Врач сборной России рассказал о состоянии здоровья Оздоева и Зобнина

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника Магомеда Оздоева, который проводит подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022 индивидуально. Также врач рассказал о ситуации хавбека «Спартака» Романа Зобнина.
Магомед приехал в сборную с небольшими проблемами. После осмотра мы приняли решение провести дополнительное обследование. Выявили небольшое мышечное повреждение, приняли решение оставить его в расположении сборной, чтобы он проходил курс реабилитационного лечения. Но мы настроены позитивно, сам Магомед настроен позитивно, считаем, что ближайшие дни он проведет по индивидуальному графику. Но участие в ближайших матчах, наиболее важных на этом сборе, должно состояться.
Он будет готовиться уже к Словении? При мышечных повреждениях очень тяжело предугадывать. Мы настроены позитивно.
Зобнин? Изначально оставили Романа в Москве, созвонились сразу после матча с врачами «Спартака». Было понятно, что травма мышечная, решили оставить игрока в Москве на МРТ, потому что при выполнении мышечных исследований важны нюансы. Когда видели данные по исследованию, они, к сожалению, не оставили никакого сомнения, что характер травмы не позволит Роману нам помочь на этом сборе. Поэтому выдергивать его из Москвы в Сочи только ради того, чтобы убедиться в увиденном на МРТ — в этом мы не видели смысла.