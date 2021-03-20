Врач сборной России рассказал о состоянии здоровья Оздоева и Зобнина

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника , который проводит подготовку к отборочным матчам ЧМ -2022 индивидуально. Также врач рассказал о ситуации хавбека «Спартака» .

Магомед приехал в сборную с небольшими проблемами. После осмотра мы приняли решение провести дополнительное обследование. Выявили небольшое мышечное повреждение, приняли решение оставить его в расположении сборной, чтобы он проходил курс реабилитационного лечения. Но мы настроены позитивно, сам Магомед настроен позитивно, считаем, что ближайшие дни он проведет по индивидуальному графику. Но участие в ближайших матчах, наиболее важных на этом сборе, должно состояться.

Он будет готовиться уже к Словении? При мышечных повреждениях очень тяжело предугадывать. Мы настроены позитивно.