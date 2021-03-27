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Галактионов: «Все игроки молодёжки хотят выйти против Франции заряженными»

27 марта 2021, 15:56
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов порассуждал о предстоящем матче группового этапа чемпионата Европы с Францией.

Во-первых, все игроки и тренерский штаб понимают, зачем мы здесь находимся. Одна уверенная победа не может пошатнуть нас влево или вправо. Понимаем, что хвалебные отзывы могут резко измениться в другую сторону. Вчера наших ребят почти не трогали, они потратили много сил и энергии в матче, поэтому был день восстановления. Но были индивидуальные беседы, чтобы не допустить расслабленности. Тренировка показала, что, несмотря на непростой режим, все хотят выйти заряженными.

Показываем ли мы патриотичные фильмы? Посмотрим, будем ли показывать. Практика такая была и в юношеской сборной, всё зависит от времени. Момент, когда это необходимо, надо почувствовать душой, сердцем. На сегодняшний день мы работаем по плану, внимание — исключительно к футбольным моментам.

Фигурки, воткнутые по схеме 4-4-2? Это была схема сборной Франции. Мы определённые нюансы проделывали на тренировке под соперника, разбирали, как Франция будет играть в определённых стадиях игры, в обороне и в атаке. Определённые нюансы проговорили на поле, как действовать в той или иной ситуации. Занятие сегодня было нетипичным.

Будем ли на удачу ставить песню Шнурова перед игрой? Я не слышал её тогда, в раздевалке своя музыка звучит, есть человек, который за это отвечает. А что звучало, когда вышли на разминку, мне сказать тяжело.

Что касается запутанной ситуации в группе из-за победы Дании, то у двух команд по три очка, у двух — по нулю, путаницы никакой не вижу. Завтрашний день станет определяющим, с точки зрения стратегии день будет важным для всех команд.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
27 марта в 17:32
Главное чтоб не перегорели
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 марта в 17:05
Надо бухнуть перед игрой!
Djebrael
Djebrael
27 марта в 16:49
Тут главное, чтобы не перегорели...:)))
ДСА
ДСА
27 марта в 16:37
Лишь бы игроков не перезарядили.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 марта в 16:22
Вы бы все помолчали до игры.
VAN ARM
VAN ARM
27 марта в 16:13
чем будете заряжать то?))))))
minai
minai
27 марта в 16:05
Ну слишком много разговоров.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 марта в 16:03
Это просто здорово...
Ironigor
Ironigor
27 марта в 16:01
Хотеть ,хорошо, а выиграть нужно !!!
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