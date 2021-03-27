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Самедов: «К сборной России не совсем справедливое отношение»

27 марта 2021, 16:34
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов порассуждал о предстоящем матче 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со Словенией.

Словенцы – очень хорошая команда, расклады 50 на 50. Но мы играем дома, поэтому у нас хорошие шансы на победу. Что касается того, что от молодёжной сборной впечатления у болельщиков лучше, чем от основной, то у нас так повелось – от чего-то другого впечатления лучше. К национальной сборной России такое отношение, на мой взгляд, не совсем справедливое. Ребята вышли, добились необходимого результата. А так команда всегда под прицелом. Абсолютно не важно, какой будет счёт, главное – добиться сегодня победы.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
27 марта в 16:51
Из последних семи матчей шесть матчей без побед и одна победа с равным владением и ударами по воротам с "Мальтой".

Я что-то не вижу тут причин для пересмотра отношения.
Вoлхв
Вoлхв
27 марта в 16:45
Какое заслужили, такое и отношение
ДАША Д
ДАША Д
27 марта в 16:35
Выиграют, и отношения потеплеет.
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