Самедов: «К сборной России не совсем справедливое отношение»

Бывший полузащитник сборной России порассуждал о предстоящем матче 2-го тура квалификационного раунда ЧМ -2022 со Словенией.

Словенцы – очень хорошая команда, расклады 50 на 50. Но мы играем дома, поэтому у нас хорошие шансы на победу. Что касается того, что от молодёжной сборной впечатления у болельщиков лучше, чем от основной, то у нас так повелось – от чего-то другого впечатления лучше. К национальной сборной России такое отношение, на мой взгляд, не совсем справедливое. Ребята вышли, добились необходимого результата. А так команда всегда под прицелом. Абсолютно не важно, какой будет счёт, главное – добиться сегодня победы.