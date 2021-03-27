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Калугин: «Сегодня будем разбирать сборную Франции»

27 марта 2021, 16:12
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)0 : 2Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Защитник «Нефтехимика» и молодёжной сборной России Никита Калугин порассуждал о предстоящем матче группового этапа чемпионата Европы с Францией.

У нас в команде 23 человека. Все хотят играть, сегодня играют Дивеев-Евгеньев, завтра могут играть другие. Уверен на 100 процентов, что выйдем подготовленными к игре с Францией. Сегодня будем разбирать соперника.

Что касается адаптации Захаряна в сборной, у нас дружный коллектив, любой может влиться. Никто не ощутит никаких проблем, будет чувствовать себя комфортно. Захаряна хорошо приняли, он показал хороший матч. В этом плане всё положительно.

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер сборной Михаил Галактионов.

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Все комментарии
asraeil
asraeil
27 марта в 16:46
Пусть у вас все получится.... как никогда верю в вас!
Q-J-G
Q-J-G
27 марта в 16:32
Удачи молодёжной сборной России!
beefs
beefs
27 марта в 16:28
как то все очень хорошо, посмотрим на результат...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
27 марта в 16:20
Был бы толк...
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