Калугин: «Сегодня будем разбирать сборную Франции»

Защитник «Нефтехимика» и молодёжной сборной России порассуждал о предстоящем матче группового этапа чемпионата Европы с Францией.

У нас в команде 23 человека. Все хотят играть, сегодня играют Дивеев-Евгеньев, завтра могут играть другие. Уверен на 100 процентов, что выйдем подготовленными к игре с Францией. Сегодня будем разбирать соперника.

Что касается адаптации Захаряна в сборной, у нас дружный коллектив, любой может влиться. Никто не ощутит никаких проблем, будет чувствовать себя комфортно. Захаряна хорошо приняли, он показал хороший матч. В этом плане всё положительно.