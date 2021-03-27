ГлавнаяНовости

Быстров: «Для Словении одно очко в матче с Россией будет как победа»

27 марта 2021, 16:53
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров порассуждал о предстоящем матче 2-го тура квалификации ЧМ-2022 с национальной командой Словении.

Зачем тренеру рисковать, если у него есть костяк, которому он доверяет? Понятно, что он не будет ничего менять, зачем? Не нужно сравнивать игру со Словенией с игрой против Мальты, у нас будут свои болельщики, мы будем прессинговать. Словения выйдет играть на контратаках, одно очко будет для них как победа.

Все новости
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии2
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии2
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии2
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии8
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 марта в 17:07
Наши ушатают Словению...
Их победа над хорватами предопределила настрой наших игроков на матч....
Призрак Лобановского
Призрак Лобановского
27 марта в 17:00
Ставлю на Словению. 2:1
VAN ARM
VAN ARM
27 марта в 16:59
это дикая фантазия))))
Рязань 062
Рязань 062
27 марта в 16:58
скорее всего наоборот...
STVA 1
STVA 1
27 марта в 16:56
Ещё один эксперД
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100