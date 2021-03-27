Быстров: «Для Словении одно очко в матче с Россией будет как победа»

Бывший полузащитник сборной России порассуждал о предстоящем матче 2-го тура квалификации ЧМ -2022 с национальной командой Словении.

Зачем тренеру рисковать, если у него есть костяк, которому он доверяет? Понятно, что он не будет ничего менять, зачем? Не нужно сравнивать игру со Словенией с игрой против Мальты, у нас будут свои болельщики, мы будем прессинговать. Словения выйдет играть на контратаках, одно очко будет для них как победа.