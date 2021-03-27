Медведев: «В фанфары дуть рано, готовимся к Словакии»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Хочу всех болельщиков сборной России поздравить с этой победой. Нам противостоял очень сильный соперник. Неслучайно они обыграли Хорватию – вице-чемпиона мира. Помимо таких звёздных игроков, как Облак и Иличич, который забил потрясающий гол с левой ноги, все остальные футболисты тоже играют в европейских клубах. Наша команда показала очень слаженную и самоотверженную работу. Также на матче было 13 000 болельщиков, нигде в Европе не найдёшь такого количества зрителей, которые оказали сборной поддержку. Но останавливаться на достигнутом рано. Следующая игра со Словакией. В фанфары дуть рано, готовимся к Словакии.