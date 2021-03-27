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Медведев: «В фанфары дуть рано, готовимся к Словакии»

27 марта 2021, 20:36
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу сборной России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Хочу всех болельщиков сборной России поздравить с этой победой. Нам противостоял очень сильный соперник. Неслучайно они обыграли Хорватию – вице-чемпиона мира. Помимо таких звёздных игроков, как Облак и Иличич, который забил потрясающий гол с левой ноги, все остальные футболисты тоже играют в европейских клубах. Наша команда показала очень слаженную и самоотверженную работу. Также на матче было 13 000 болельщиков, нигде в Европе не найдёшь такого количества зрителей, которые оказали сборной поддержку. Но останавливаться на достигнутом рано. Следующая игра со Словакией. В фанфары дуть рано, готовимся к Словакии.

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Все комментарии
w7akck5gfa2q
w7akck5gfa2q
28 марта в 01:18
Медведев с какого ляда рот раскрыл?
izrafel
izrafel
27 марта в 20:54
Все правильно.... а то как бы голова "от успехов" не закружилось....
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