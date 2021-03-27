Мухин: «В 19 лет дебютировать в основной сборной — это очень здорово»

Полузащитник «Локомотива» поделился эмоциями после своего дебюта за сборную России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Эмоции положительные. В 19 лет дебютировать в основной сборной — это очень здорово. Намёков от тренера, что могу сыграть, не было.

Готовился, как обычно, на все сто процентов. Был готов сыграть. Черчесов попросил сыграть надёжно и уверенно, объяснил, на какой позиции играть. Выходил ли я под Иличича? Это просто совпадение, получилось так, что пересекались на поле. Словения – очень хорошая команда. Многие из игроков играют в европейских чемпионатах.

Проблем с адаптацией в сборной не было. Это не Европа, ребята все говорят по-русски. Для меня вызов был очень неожиданным, был шокирован, но потом быстро это осознал. Не вызвали на молодёжный Евро? Разочарований у меня поэтому поводу нет.