ГлавнаяНовости

Мухин: «В 19 лет дебютировать в основной сборной — это очень здорово»

27 марта 2021, 20:17
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин поделился эмоциями после своего дебюта за сборную России в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении (2:1).

Эмоции положительные. В 19 лет дебютировать в основной сборной — это очень здорово. Намёков от тренера, что могу сыграть, не было.

Готовился, как обычно, на все сто процентов. Был готов сыграть. Черчесов попросил сыграть надёжно и уверенно, объяснил, на какой позиции играть. Выходил ли я под Иличича? Это просто совпадение, получилось так, что пересекались на поле. Словения – очень хорошая команда. Многие из игроков играют в европейских чемпионатах.

Проблем с адаптацией в сборной не было. Это не Европа, ребята все говорят по-русски. Для меня вызов был очень неожиданным, был шокирован, но потом быстро это осознал. Не вызвали на молодёжный Евро? Разочарований у меня поэтому поводу нет.

Все новости
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии2
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии2
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии2
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии8
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮЗИК (раскрыть)
27 марта в 21:18
Но в связи с его возрастом у меня вопрос. Если он готов для первой сборной, то почему его даже в молодежку не вызывали?
ЮЗИК
ЮЗИК
27 марта в 20:21
В 19 лет это конечно событие
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100