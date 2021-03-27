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Радимов: «То есть Соболев лучше Дзюбы ? Уверены, да? Ну-ну»

27 марта 2021, 20:22

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в своём твиттере отреагировал на сравнение нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

То есть Соболев лучше Дзюбы ? Уверены, да? Ну-ну.

Напомним, что дубль Дзюбы принёс сборной России победу над Словенией (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
28 марта в 11:40
Люблю когда питерцы расписываются в незнании фундамента
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
28 марта в 10:08
А вот и ты молодец, что знаешь, что сильным сборным забивали спартаковцы, да, это факт
galem72
galem72
28 марта в 09:52
В очередной раз булан с'оленил! Соболь на лавке весь матч просидел, а зюба 2 тайма отходил.
Night Spirit
Night Spirit
28 марта в 09:33
Ну Дзю хотя бы корявенькие закатил, артист же нырнул бы в надежде на пенальти и получил бы жк)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
28 марта в 08:50
Вопросом на вопрос тебе : а сколько таких мастерских мячей артемка положил в ЛЧ и сильным сборгым? И это же и ответ
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
28 марта в 02:49, ред.
ФК Зенит всея Руси
вчера в 19:39
Страшно представить, сколько сегодня хорваты заколотят.
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Прекращай!)
25процентный клоун
25процентный клоун
27 марта в 23:59
Дружище, посмотри голы Джордана Ларссона в последнем туре, больше мне нечего сказать
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
27 марта в 23:58
С4кжу как эксперт, точнее повторю, гол Ильича мастерский, высокого класса, а голы дзюбы... хорошо что забил, спасибо ему
ABir
ABir
27 марта в 23:48
Все равно дело движется к пенсии
Konst56
Konst56
27 марта в 23:23
Уверены, то что Дзюба лучше Радимова... И Соболев лучше Радимова... И даже Зе Болотный лучше Радимова!
Konst56
Konst56 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
27 марта в 23:18
Буланова. Она лучше всех поёт...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
27 марта в 23:08
К чему приплетать Соболева если он на лавке просидел?!)
Garrincha58
Garrincha58
27 марта в 23:08
чё их сравнивать они что девочки-модели?
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
27 марта в 23:07
14астый Славик в своем репертуаре! Вместо того чтобы искать позитив он ищет негатив!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
27 марта в 22:38
Ага!!! В клубе Жирков на лавке сидит, а Караваев в основе, в сборной все наоборот. И кто их них лучше???
25процентный клоун
25процентный клоун
27 марта в 22:22
И ведь это в голове у левека носится, тяжело ведь и видно что тяжело.
А ведь гол Иличича в пять раз круче обоих голов дзюбы в сутолоке
stanichnik
stanichnik
27 марта в 22:20
Соболев и Дзюба хоть и являются игроками атаки, но они абсолютно разные по стилю игры. И спорить, кто из них лучше, а кто хуже это удел фанатских группировок "Виража" и "Фратрии", но ни как не футбольного тренера, коим является Радимов. А кому и кода выходить на поле и сколько играть определяет Главный тренер команды исходя из стратегии на игру с конкретным соперником и сложившейся ситуации в ходе матча. Славаки наверняка изучили нашу игру в последних матчах и готовят свои домашние заготовки по нейтрализации Дзюбы. Поэтому Черчесову не мешало бы поменять Дзюбу на Соболева, чтобы запутать противника, а заодно доказать Владиславу, что Саша ни чем не хуже Антона.
makkie
makkie ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
27 марта в 22:08, ред.
Кто ж сравнивает основного игрока сборной Дзюбу с дебютантом Соболевым?

Для сравнения, карьера Дзюбы в сборной:

- В ноябре 2011 года был вызван в основную сборную России.
- Не попал в состав сборной на Евро-12 и ЧМ-14 в Бразилии.
- 8 сентября 2014 года в отборочном матче чемпионата Европы 2016 против команды Лихтенштейна он забил свой первый мяч за национальную команду. Против Лихтейнштейна, футбольного карлика ))))

Итоги:

Безголевая серия Дзюбы в сборной длилась аж 3 года (!), 3 года, Карл!
Соболев уже имеет в 4 матчах 2 гола за сборную России. И при этом пока не является игроком старта.
Делай выводы!
Leha-ha50
Leha-ha50
27 марта в 21:17
Один в поле, другой на лавке . Вопрос : кто лучше ???
STVA 1
STVA 1 ответ Asper (раскрыть)
27 марта в 21:11
Затащила вся команда при помощи двух голов Зюбы! С Вашими словами:пускай работают и борятся друг с другом и всё, вроде надо согласиться , но это не тот случай!Стас не даст играть Соболеву при живом Зюбе!
Caniggia
Caniggia
27 марта в 21:09
Один питерский гоблин-неудачник свой нелепый вброс по Дзюбе прогнал. Ждём ответа грузинки-дзюбофилки и многочисленных 73омётов на её канале, играющих в газпрёмовской команде "Похвали Дзюбу и получи бонус".
Futurista
Futurista
27 марта в 21:09
Да не лучше Соболев Дзюбы...и Дзюба не лучше Соболева...просто одному дают играть, а другому нет...вот и вся песня про футбол...
Asper
Asper
27 марта в 21:05
Конкретно сегодня Дзюба затащил. Ввалил два наитипичнейших для себя гола.
А кто там лучше - да никто, Дзюба это Дзюба, а Соболев это Соболев, пускай работают и борятся друг с другом и всё
морозз
морозз
27 марта в 21:03
Радимов это очередной казус нашего футбола, поймавший бациллу под названием всех презираю, кто не с берегов Невы! Пипец!
Vasilev Misha
Vasilev Misha
27 марта в 21:02
Буланов, человек ехидна. Желоч так и прет из него. Вроде взрослый человек, а пургу горит, как ребёнок.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 марта в 20:57
Это плохо, что Соболя придерживают. Игрочишку надо было сразу менять, как он поменялся в глазах после забитых голов. Стал походить на мартовского кота). Типа всем все доказал. Смотрите меня!). А потом растворился.
Его больше заряжать надо, критиковать, троллить. Тогда будет польза от баобаба. Вся карьера у него на этом.
Посмотрю, что будет со словаками. По закону жанра сейчас "нацгероя" вознесут до небес потом наступят будни для него).
Futurista
Futurista
27 марта в 20:56
То есть ты Владик совсем в футболе не шаришь?) Да? Ну-ну...
Caniggia
Caniggia
27 марта в 20:54
А Соболев, типа, играл сегодня весь матч? Да и на Мальте отыграл от звонка до звонка?
Futurista
Futurista ответ Little Caprice (раскрыть)
27 марта в 20:54
Одной игры в старте маловато...нужно постоянное игровое время...тот же Дзюба не сразу стал играть и забивать...
STVA 1
STVA 1
27 марта в 20:32
Другой бы ничего не стал говорить и писать!Но это не про Буланова!
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