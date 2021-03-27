Радимов: «То есть Соболев лучше Дзюбы ? Уверены, да? Ну-ну»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в своём твиттере отреагировал на сравнение нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
То есть Соболев лучше Дзюбы ? Уверены, да? Ну-ну.
То есть -Соболев лучше Дзюбы ? Уверены, да? 🤪✌️⚽️⚽️ну-ну 😃😃— Владислав Радимов (@radimov02) March 27, 2021
Напомним, что дубль Дзюбы принёс сборной России победу над Словенией (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.
вчера в 19:39
Страшно представить, сколько сегодня хорваты заколотят.
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Прекращай!)
вчера в 19:39
Страшно представить, сколько сегодня хорваты заколотят.
------------------------------
Прекращай!)
А ведь гол Иличича в пять раз круче обоих голов дзюбы в сутолоке
А ведь гол Иличича в пять раз круче обоих голов дзюбы в сутолоке
Для сравнения, карьера Дзюбы в сборной:
- В ноябре 2011 года был вызван в основную сборную России.
- Не попал в состав сборной на Евро-12 и ЧМ-14 в Бразилии.
- 8 сентября 2014 года в отборочном матче чемпионата Европы 2016 против команды Лихтенштейна он забил свой первый мяч за национальную команду. Против Лихтейнштейна, футбольного карлика ))))
Итоги:
Безголевая серия Дзюбы в сборной длилась аж 3 года (!), 3 года, Карл!
Соболев уже имеет в 4 матчах 2 гола за сборную России. И при этом пока не является игроком старта.
Делай выводы!
Для сравнения, карьера Дзюбы в сборной:
- В ноябре 2011 года был вызван в основную сборную России.
- Не попал в состав сборной на Евро-12 и ЧМ-14 в Бразилии.
- 8 сентября 2014 года в отборочном матче чемпионата Европы 2016 против команды Лихтенштейна он забил свой первый мяч за национальную команду. Против Лихтейнштейна, футбольного карлика ))))
Итоги:
Безголевая серия Дзюбы в сборной длилась аж 3 года (!), 3 года, Карл!
Соболев уже имеет в 4 матчах 2 гола за сборную России. И при этом пока не является игроком старта.
Делай выводы!
А кто там лучше - да никто, Дзюба это Дзюба, а Соболев это Соболев, пускай работают и борятся друг с другом и всё
А кто там лучше - да никто, Дзюба это Дзюба, а Соболев это Соболев, пускай работают и борятся друг с другом и всё
Его больше заряжать надо, критиковать, троллить. Тогда будет польза от баобаба. Вся карьера у него на этом.
Посмотрю, что будет со словаками. По закону жанра сейчас "нацгероя" вознесут до небес потом наступят будни для него).
Его больше заряжать надо, критиковать, троллить. Тогда будет польза от баобаба. Вся карьера у него на этом.
Посмотрю, что будет со словаками. По закону жанра сейчас "нацгероя" вознесут до небес потом наступят будни для него).