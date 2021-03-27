Радимов: «То есть Соболев лучше Дзюбы ? Уверены, да? Ну-ну»

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27 марта 2021, 20:22

Главный тренер «Зенита-2» в своём твиттере отреагировал на сравнение нападающего «Спартака» с форвардом «Зенита» .

То есть Соболев лучше Дзюбы ? Уверены, да? Ну-ну.

То есть -Соболев лучше Дзюбы ? Уверены, да? 🤪✌️⚽️⚽️ну-ну 😃😃 — Владислав Радимов (@radimov02) March 27, 2021

Напомним, что дубль Дзюбы принёс сборной России победу над Словенией (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.