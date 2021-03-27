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Жемалетдинов: «С Дзюбой комфортно играть, он хорошо скидывает мячи»

27 марта 2021, 20:26
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу над сборной Словении (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года, а также рассказал об игре вместе с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Последние 15 минут проигрывающая команда всегда начинает давить, но мы выстояли. Какой была моя позиция? Я играл под нападающим, но при обороне старался играть второго форварда, чтобы прессинговать защитника. Думаю, мы выполнили задумку тренера.

Перед матчем я много волновался, это первый матч в основе, но потом сконцентрировался на игре, и всё было нормально. С Дзюбой комфортно играть, он хорошо скидывает мячи.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
28 марта в 11:29
После игры и Победы - можно сказать в адрес Тёмы и приятные слова..
Caniggia
Caniggia ответ Djebrael (раскрыть)
27 марта в 20:58
Точно! С Дзюбой комфортно играть, потому что от него удачно отскакивают мячи. Вот что сказал Рифат.
Djebrael
Djebrael
27 марта в 20:55
Наверное было бы точнее....отскакивают....
Little Caprice
Little Caprice
27 марта в 20:37
"С Дзюбой комфортно" - сказал Рифат, захлопывая за собой изнутри дверь гостиничного номера Артёмки...
sv_1969
sv_1969
27 марта в 20:33
Когда его жестко не прикрывают то это у него хорошо получается!
Ironigor
Ironigor
27 марта в 20:32
Вот это же ДЗЮБИНИО !!!
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