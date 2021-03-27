Жемалетдинов: «С Дзюбой комфортно играть, он хорошо скидывает мячи»

Полузащитник сборной России прокомментировал победу над сборной Словении (2:1) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года, а также рассказал об игре вместе с форвардом «Зенита» .

Последние 15 минут проигрывающая команда всегда начинает давить, но мы выстояли. Какой была моя позиция? Я играл под нападающим, но при обороне старался играть второго форварда, чтобы прессинговать защитника. Думаю, мы выполнили задумку тренера.

Перед матчем я много волновался, это первый матч в основе, но потом сконцентрировался на игре, и всё было нормально. С Дзюбой комфортно играть, он хорошо скидывает мячи.