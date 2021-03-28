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Квальярелла назвал самого талантливого футболиста, с которым играл

28 марта 2021, 13:19

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла назвал самого талантливого футболиста, с которым ему довелось когда-либо играть.

Самый талантливый игрок? Ди Натале, это невероятный футболист. Он забивал в любое время, когда захотел.

Иногда в Фейсбуке он публикует свои голы, и я ему говорю: «Не делай этого, иначе ты остановишь развитие некоторых молодых игроков, которые думают, что многое умеют. Когда они увидят твои голы, то решат закончить карьеру».

Сейчас же достаточно забить один мяч, чтобы тебя вызвали в сборную. Раньше я играл с настоящими монстрами, которые забивали по 30 голов за сезон.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
28 марта в 14:20
Сейчас игроки прлдавливают а не забивают, тошнит от таких голов
Василий Корнечук
Василий Корнечук
28 марта в 13:35
Квальярелла тоже талантливый игрок.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 марта в 13:21
Талантливый не значит лучьший
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