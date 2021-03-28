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Мане не задумывается об уходе из «Ливерпуля»

28 марта 2021, 09:41

Нападающий Садио Мане заявил, что не задумывается об уходе из «Ливерпуля».

Я счастлив в этом клубе, и мне нравится делить поле с моими товарищами по команде. Мы должны продолжать бороться и сохранять мотивацию.

Когда ты борешься, ты никогда не пытаешься оправдаться. Быть со своими товарищами по команде вместе — это то, что дает мне много энергии. Мы добились успеха, но теперь это в прошлом, и это часть жизни. Я более чем когда-либо горжусь тем, что являюсь игроком «Ливерпуля».

Ранее ходили слухи, что Мане интересуется «Реал».

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Вoлхв
Вoлхв
28 марта в 09:49
Ну а что менять шило на мыло...все правильно оставайся...
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