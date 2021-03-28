Хенрик Ларссон: «Месси — лучший футболист в мире на сегодняшний день»

Бывший нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон, ныне занимающий должность помощника главного тренера каталонского клуба, поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.
Когда я делил поле с Лео, он был очень молод. Я помню первый день, когда он приехал тренироваться с первой командой. Я поговорил с ван Бронкхорстом, и мы задались вопросом, кто этот парень. Тогда он был очень хорош, а теперь он лучший футболист в мире на сегодняшний день.
Всё, что он делает — на впечатляющем уровне. Никто не мог представить, какой уровень он будет демонстрировать столько лет подряд. Количество голов, которые он забил, невероятно, невообразимо. У меня не хватает слов, чтобы описать его голы.
которое Не совпадает с мнением других болельщиков
которое Не совпадает с мнением других болельщиков
Мечтал его увидеть в Барселоне)))
Мечта сбылась 😁
Мечтал его увидеть в Барселоне)))
Мечта сбылась 😁
За сына своего болей...
За сына своего болей...