Хенрик Ларссон: «Месси — лучший футболист в мире на сегодняшний день»

Бывший нападающий «Барселоны» , ныне занимающий должность помощника главного тренера каталонского клуба, поделился мнением о нападающем .

Когда я делил поле с Лео, он был очень молод. Я помню первый день, когда он приехал тренироваться с первой командой. Я поговорил с ван Бронкхорстом, и мы задались вопросом, кто этот парень. Тогда он был очень хорош, а теперь он лучший футболист в мире на сегодняшний день.

Всё, что он делает — на впечатляющем уровне. Никто не мог представить, какой уровень он будет демонстрировать столько лет подряд. Количество голов, которые он забил, невероятно, невообразимо. У меня не хватает слов, чтобы описать его голы.