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Хенрик Ларссон: «Месси — лучший футболист в мире на сегодняшний день»

28 марта 2021, 00:03

Бывший нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон, ныне занимающий должность помощника главного тренера каталонского клуба, поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.

Когда я делил поле с Лео, он был очень молод. Я помню первый день, когда он приехал тренироваться с первой командой. Я поговорил с ван Бронкхорстом, и мы задались вопросом, кто этот парень. Тогда он был очень хорош, а теперь он лучший футболист в мире на сегодняшний день.

Всё, что он делает — на впечатляющем уровне. Никто не мог представить, какой уровень он будет демонстрировать столько лет подряд. Количество голов, которые он забил, невероятно, невообразимо. У меня не хватает слов, чтобы описать его голы.

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Все комментарии
Maksat Karanov
Maksat Karanov
01 апреля в 19:52
Хенрик прав - он лучший
League1
League1
28 марта в 18:16
Мечтал стать лучшим, но не смог. Таланта не хватило.
The Method Man
The Method Man
28 марта в 14:30
Я не согласен с Ларсоном, Меська - лучший в Истории!!!
Брулин
Брулин
28 марта в 14:29
Это ты ещё не видел как забил Артёмка Пеле.
ermak6848
ermak6848
28 марта в 11:27
Это частное мнение от бывшего нападающего «Барселоны» Хенрик Ларссон,
которое Не совпадает с мнением других болельщиков
3ton
3ton
28 марта в 10:43
Легенда Селтика
Мечтал его увидеть в Барселоне)))
Мечта сбылась 😁
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 марта в 05:58
Сугубо личное мнение, навязывать никому не нужно тем более, что это не правда.
Василий 50
Василий 50
28 марта в 03:25
Тебе-то что до него?
За сына своего болей...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
28 марта в 01:34
Уже не он
Leha-ha50
Leha-ha50
28 марта в 00:54
Хенрик лицо заинтересованное, но я с ним соглашусь.
sv_1969
sv_1969
28 марта в 00:07
Это его мнение)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 марта в 00:05
Это спорный вопрос!
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