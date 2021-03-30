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Оба матча 1/4 финала ЛЧ между «Челси» и «Порту» состоятся в Испании

30 марта 2021, 15:34
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ПортуПорту13.04.2021 в 22:00 Не начался

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Порту» пройдут на домашнем стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан» в качестве меры предосторожности на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщает источник со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

УЕФА может официально подтвердить, что оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Порту» состоятся на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Даты матчей (7 апреля и 13 апреля 2021 года) и время начала матчей останутся прежними.

УЕФА благодарит «Порту» и «Челси» за их поддержку и тесное сотрудничество, а также Португальскую федерацию футбола, Футбольную ассоциацию, Королевскую федерацию футбола Испании и «Севилью» за их помощь и согласие на проведение матчей.

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Все комментарии
311
311
30 марта в 21:27
Фартовый стадион для Челси, особенно для Жиру!)
ermak6848
ermak6848
30 марта в 21:24
ждём матч
Brooklyn888
Brooklyn888
30 марта в 21:20
Челси без разницы где выигрывать )
bayern-cobra
bayern-cobra
30 марта в 20:22
А что в Испании нету короны что ли,вот ерундой страдают футбол просто убивают
Dima salev
Dima salev
30 марта в 20:06
Лучшие бы в России играли. С болельщиками интереснее
ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта в 17:55
Шансы уравнялись
Roger Young
Roger Young
30 марта в 17:47
Неплохо, нейтральное поле. Жаль конечно без болельщиков
Agamaga........
Agamaga........ ответ Anton Hohlov (раскрыть)
30 марта в 17:30
От прививки от якобы короны люди дохнут. Что это за вмешательство в иммунитет человека?
Пусть тубиков лечат.
Bom Bom
Bom Bom
30 марта в 17:18
Эх, последствия короны еще аукаются. Но зато у нас футбол с минимальными ограничениями. Даже лига приколов со зрителями смотрится приятнее
Anton Hohlov
Anton Hohlov
30 марта в 17:16
Вакцины уже давно есть, почему не привить всех игроков и пускать на трибуны всех вакцинированных??
3ton
3ton ответ stanichnik (раскрыть)
30 марта в 17:06, ред.
Где логика ?
Чтобы заразить футболистов ?
Там хоть о своём здоровье и родных люди беспокоятся , а в России относятся наплевательски
Comentarios
Comentarios
30 марта в 16:42
Жду от Челси открытого яркого футбола
Comentarios
Comentarios
30 марта в 16:41
Ну ниче тем интересней
Futurista
Futurista ответ STVA 1 (раскрыть)
30 марта в 16:41, ред.
Как же)...есть конечно...корона короля Испании...
asraeil
asraeil
30 марта в 16:21
Да уж...с одной стороны хорошо, что хоть так игры проходят, а с другой стороны свои стены одним видом помогают...
stanichnik
stanichnik
30 марта в 15:52
РФС тоже не отказал бы в проведении матчей ЛЧ у нас в стране, где-нибудь в Сочи или Санкт-Петербурге. Да ещё и самим командам было бы интереснее играть в присутствии зрителей, чем при пустых трибунах в Испании.
STVA 1
STVA 1
30 марта в 15:48
В Испанни типа короны нет)
Leha-ha50
Leha-ha50
30 марта в 15:42
Две игры на одном стадионе - оригинальною
КЭТиК
КЭТиК
30 марта в 15:41
Это более приемлемо для португальцев.
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