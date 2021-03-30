Оба матча 1/4 финала ЛЧ между «Челси» и «Порту» состоятся в Испании

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Порту» пройдут на домашнем стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан» в качестве меры предосторожности на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщает источник со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

УЕФА может официально подтвердить, что оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Порту» состоятся на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Даты матчей (7 апреля и 13 апреля 2021 года) и время начала матчей останутся прежними.