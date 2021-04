Сборная Японии одержала вторую самую крупную победу в истории

Сборная Японии разгромила сборную Монголии со счётом 14:0.

Эта победа стала для национальной команды второй самой крупной в истории после победы над Филиппинами (15:0) в 1967 году.

14 — Japan's 14-0 victory over Mongolia is their second-biggest win in history, only behind a 15-0 win over the Philippines in 1967. Historical. pic.twitter.com/8Kmh5P069t