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УЕФА снял ограничения на нахождение зрителей на трибунах

31 марта 2021, 17:20

Исполнительный комитет УЕФА пересмотрел свое решение от 1 октября 2020 года, когда он разрешил вернуть зрителей на матчи турниров УЕФА в размере 30% от вместимости стадиона. Исполком счел, что такое ограничение больше не требуется.

Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной и/или государственной власти.

Соответственно, ограничение УЕФА, разрешающее заполнять стадион максимум на 30%, отменяется.

При этом УЕФА желает принять разумные и ответственные меры, чтобы минимизировать связанные с COVID-19 риски и учесть действующие транспортные ограничения. Поэтому исполком предложил оставить в силе решение от 1 октября 2020 года, запрещающее болельщикам приезжать на гостевые матчи в турнирах УЕФА, вплоть до финалов клубных соревнований в мае 2021 года, но не включая их.

Ранее сообщалось, что УЕФА разрешил проводить пять замен в матчах Евро-2020.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
31 марта в 20:03
Футбол без зрителей даже между ТОП-командами воспринимается, как обычная тренировка.
minai
minai
31 марта в 18:28, ред.
Бацылы ковид потирают руки.
Ironigor
Ironigor
31 марта в 18:06
Вот и праздник футбола приходит для болельщиков!!!
beefs
beefs
31 марта в 17:52
по Европе рановато сняли ограничения, это все коммерция...
Вoлхв
Вoлхв
31 марта в 17:49
Сегодня сняли, завтра ввели...
drug01
drug01
31 марта в 17:46
Может не надо спешить
shlomo
shlomo
31 марта в 17:39
Хорошая новость...
oFANATo
oFANATo
31 марта в 17:36
А не поспешили ли...
mihaluch
mihaluch
31 марта в 17:28
Сколько там будет зрителей лишь бы не одного заразного.
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
31 марта в 17:25
Девятый вал не за горами...
LOpp
LOpp
31 марта в 17:21
вроде как третья волна началась. мда
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