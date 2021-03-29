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Матч «Краснодар» — «Зенит» смогут посетить 17 тыс. зрителей

29 марта 2021, 13:06
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17.04.2021 в 19:00 Не начался

Посещаемость ближайшего домашнего матча «Краснодара» увеличена до 50 % от общей вместимости стадиона, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, встречу 26-го тура РПЛ против «Зенита» смогут посетить около 17 тыс. болельщиков (вместимость стадиона «Краснодар» составляет около 35 тысяч).

Встреча «Краснодар» — «Зенит» состоится 17 апреля.

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Все комментарии
mortid
mortid
30 марта в 02:53
Что-то я не понимаю этих ограничений. Вы видели что творилось в Лужниках совсем недавно? Там люди друг на друге сидели и в основном без масок. Почему ска двойные стандарты? Когда пропаганда можно, а на футбол нельзя.
RA158
RA158
29 марта в 21:20
Самый шикарный футбол именно в исполнении Зенита и Краснодара....
RA158
RA158
29 марта в 21:06
До сих пор не понимаю эту бредятину....
В метро десятки мил народа плотно друг к другу -МОЖНО...(как и в любом другом транспортехладно реально необходимость и как то можно понять)
в торговых комплексах и на рынках (шмотья) -нет никаких ограничений...
(уж без этого легко можно обойтись)..
А на стадионы (на свежем воздухе)-ОГРАНИЧЕНИЯ..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 марта в 14:24
Наконец то зрители возвращаются на трибуны...
Тем более такой классной арены...
Надеюсь Зенит сыграет как последние матчи в Краснодаре....
24.09.2017 Краснодар - Зенит 0:2
20.04.2019 Краснодар - Зенит 2:3
05.07.2020 Краснодар - Зенит 2:4
17.04.2021 Краснодар - Зенит ?:?
mihaluch
mihaluch
29 марта в 13:35
Чувствуется что пандемия уходит на минус.
ДСА
ДСА
29 марта в 13:31
Аншлаг будет обеспечен.
Ekkimukk
Ekkimukk ответ Futurista (раскрыть)
29 марта в 13:15
Подкорректировали, спасибо.
Вячеслав Никифоров
Вячеслав Никифоров
29 марта в 13:13
Хорошая команда круто
Вячеслав Никифоров
Вячеслав Никифоров
29 марта в 13:11
Всё ок
drug01
drug01
29 марта в 13:11
Это очень важно
Futurista
Futurista
29 марта в 13:09
Мне все таки кажется, что вместимость стадиона неизменна с момента его постройки...приставные стулья не в счет)...количество зрителей допушенных на матч другое дело
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