Матч «Краснодар» — «Зенит» смогут посетить 17 тыс. зрителей

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29 марта 2021, 13:06

Посещаемость ближайшего домашнего матча «Краснодара» увеличена до 50 % от общей вместимости стадиона, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, встречу 26-го тура РПЛ против «Зенита» смогут посетить около 17 тыс. болельщиков (вместимость стадиона «Краснодар» составляет около 35 тысяч).

Встреча «Краснодар» — «Зенит» состоится 17 апреля.