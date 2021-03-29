Матч «Краснодар» — «Зенит» смогут посетить 17 тыс. зрителей

Посещаемость ближайшего домашнего матча «Краснодара» увеличена до 50 % от общей вместимости стадиона, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Таким образом, встречу 26-го тура РПЛ против «Зенита» смогут посетить около 17 тыс. болельщиков (вместимость стадиона «Краснодар» составляет около 35 тысяч).
Встреча «Краснодар» — «Зенит» состоится 17 апреля.
В метро десятки мил народа плотно друг к другу -МОЖНО...(как и в любом другом транспортехладно реально необходимость и как то можно понять)
в торговых комплексах и на рынках (шмотья) -нет никаких ограничений...
(уж без этого легко можно обойтись)..
А на стадионы (на свежем воздухе)-ОГРАНИЧЕНИЯ..
В метро десятки мил народа плотно друг к другу -МОЖНО...(как и в любом другом транспортехладно реально необходимость и как то можно понять)
в торговых комплексах и на рынках (шмотья) -нет никаких ограничений...
(уж без этого легко можно обойтись)..
А на стадионы (на свежем воздухе)-ОГРАНИЧЕНИЯ..
Тем более такой классной арены...
Надеюсь Зенит сыграет как последние матчи в Краснодаре....
24.09.2017 Краснодар - Зенит 0:2
20.04.2019 Краснодар - Зенит 2:3
05.07.2020 Краснодар - Зенит 2:4
17.04.2021 Краснодар - Зенит ?:?
Тем более такой классной арены...
Надеюсь Зенит сыграет как последние матчи в Краснодаре....
24.09.2017 Краснодар - Зенит 0:2
20.04.2019 Краснодар - Зенит 2:3
05.07.2020 Краснодар - Зенит 2:4
17.04.2021 Краснодар - Зенит ?:?